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C 13 января поезд Минск-Адлер будет следовать по измененному маршруту

06.01.2020 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 13 января поезд Минск-Адлер будет следовать по измененному маршруту
Фото из открытых источников

Как пояснили представители Белорусской железной дороги, в связи с проведением ремонтных работ на Северо-Кавказской железной дороге (ОАО «РЖД») поезд №302/301 Минск–Адлер, отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам месяца, в период с 13 января до 25 апреля 2020 года будет следовать с частично измененным расписанием и маршрутом.

C 13 января поезд Минск-Адлер будет следовать по измененному маршруту БЖД: купить электронный билет на поезда в 2020 году станет удобнее

В частности, поезд №302 Минск–Адлер будет отправляться со станции «Минск-Пассажирский» в 10:23 и прибывать на конечную станцию «Адлер» на следующие сутки в 15:06. Поезд №301 Адлер–Минск в этот период будет отправляться со станции «Адлер» в 22:11 и прибывать на конечную станцию «Минск-Пассажирский» в 05:21 (время в пути около 31 часа).

До 11 января 2020 года и с 27 апреля до 7 декабря 2020 года поезд №302/301 Минск–Адлер будет отправляться со станции «Минск-Пассажирский» в 12:20 и прибывать на конечную станцию «Адлер» через сутки в 12:32. Из «Адлера» поезд будет отправляться в 16:08 и прибывать на конечную станцию «Минск-Пассажирский» на следующий день в 17:37. Из Минска и Адлера поезд №302/301 будет отправляться и прибывать на конечные станции по нечетным числам месяца.

Более подробную информацию о расписании движения поездов, маршруте их следования, а также наличии проездных документов и стоимости проезда можно получить на сайте БЖД, в кассах и по телефону Контакт-центра 105.

 
Теги: Минск
 
 
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