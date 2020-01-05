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«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

06.01.2020 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился первый этап ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы финишировали вторыми.

«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича уступил всего 1,5 минуты лидеру гонки – российской команде Антона Шибалова, которая преодолела дистанцию за 3 часа 40 минут и 35 секунд. Два других МАЗа, Александра Василевского и Алексея Вишневского, сейчас на восьмой и одиннадцатой позициях соответственно.

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Напомним, «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Маршрут первого этапа в 752 километра пролегает из Джидды в Эль-Ваджх. Дистанция спецучастка в 319 километров была непростая: более трети заняли пески и дюны.

«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Чуть другой песок, много очень камней. Наша машина довольно-таки большую скорость показывала в течение всего года на всех выступлениях, поэтому мы точно здесь будем быстры. А какой будет результат, узнаем 17 января.

«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Для нас сегодня сложился на самом деле немного неудачный день. Приходилось сбавлять скорость на максимальных скоростях, потому что грелась машина.

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«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

6 января стартует второй этап «Дакар-2020». Его протяженность – 401 километр, а протяженность спецучастка – 367 километров. Преодолевать его команды будут по грунтовому покрытию и камням – лишь 5 % дистанции придется на пески. Это значит, что мы вновь можем стать свидетелями «эпидемии проколов», осложнившей жизнь гонщикам на первом спецучастке.

Завершится ралли в Киддии. Всего гонщикам предстоит проехать около 8 тысяч километров. В классе грузовиков состязаются 50 экипажей.

«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

«Мы точно здесь будем быстры». Белорусы финишировали вторыми на первом этапе «Дакара» в Саудовской Аравии

Люди в материале: Сергей Вязович, Алексей Вишневский
 
 
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Новости Беларуси. Завершился первый этап ралли «Дакар-2020» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы финишировали вторыми.
 
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