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У православных верующих сочельник. Как принято готовиться к Рождеству

06.01.2020 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сочельник – заключительный и самый строгий день сорокадневного поста.

У православных верующих сочельник. Как принято готовиться к Рождеству

Службы проходят во всех храмах. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в полночь. В сочельник не принято есть до появления в небе первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. По традиции, белорусы накрывают стол из двенадцати блюд. Центральное – Сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня. У верующих он преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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