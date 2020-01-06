Тарантино за фильм «Однажды в… Голливуде» взял сразу несколько заветных «золотых глобусов», красавчик Брэд Питт тоже с наградой

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Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил американскую кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в… Голливуде». 77-я церемония вручения награды прошла в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Трансляцию мероприятия вела телекомпания NBC, сообщает ТАСС.





Действие картины Тарантино происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона. Главные герои — актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале.

Вместе с Тарантино на победу в этой категории претендовали Ноа Баумбак, выступивший в качестве режиссера и сценариста фильма «Брачная история», а также Пон Джун Хо и Хан Джин Вон — за сценарий к фильму «Паразиты», Энтони МакКартен, написавший сценарий к картине «Два папы», и Стивен Зеллиан — за работу над лентой «Ирландец».

Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в… Голливуде» получил награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана в художественном фильме». За награду в этой категории также боролись Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Джо Пеши («Ирландец») и Аль Пачино («Ирландец»), а также Энтони Хопкинс, выдвинутый на премию за работу в фильме «Два папы».

«Однажды в… Голливуде» также получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Вместе с фильмом Тарантино за победу в категории «Лучшая комедия или мюзикл» боролись картины «Меня зовут Долемайт» режиссера Крэйга Брюэра, «Кролик Джоджо» режиссера Тайка Вайтити, «Достать ножи» Райана Джонсона и «Рокетмен» Декстера Флетчера.

Режиссер Сэм Мендес, снявший военную драму «1917», получил премию в номинации «Лучший режиссер». Картина получила «Золотой глобус» и в номинации «Лучший драматический фильм». Фильм «1917» повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия.

Американский мини-сериал «Чернобыль» удостоился премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший телесериал или телефильм».

В номинации «Лучшая оригинальная песня в художественном фильме» победу одержала композиция «I’m Gonna Love Me Again» авторства Элтона Джона и Берни Топина, прозвучавшая в «Рокетмене». Победы в категории «Лучшая музыка к фильму» была удостоена композитор Хильдур Гуднадоттир, работавшая над картиной «Джокер».

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

Источник: БелТА