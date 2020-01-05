Гродненская региональная таможня напоминает, что ввоз на территорию ЕАЭС алкогольных напитков и пива в количестве более 5 литров запрещен

Источник материала: Вороновская газета





Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива — не более 3 литров включительно.

От 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей. Это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Ввоз данной категории товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами в количестве, превышающем 5 литров, запрещен.

В случае пересечения границы чаще, чем раз в семь календарных дней, допустимая норма – 1 литр.

За нарушение порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС алкогольных напитков и пива предусмотрена административная ответственность.

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