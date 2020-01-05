|
Гродненская региональная таможня напоминает, что ввоз на территорию ЕАЭС алкогольных напитков и пива в количестве более 5 литров запрещен
06.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Норма
От 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей. Это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
Ввоз данной категории товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами в количестве, превышающем 5 литров, запрещен.
В случае пересечения границы чаще, чем раз в семь календарных дней, допустимая норма – 1 литр.
За нарушение порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС алкогольных напитков и пива предусмотрена административная ответственность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская региональная таможня напоминает, что ввоз на территорию ЕАЭС алкогольных напитков и пива в количестве более 5 литров запрещен
Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива — не более 3 литров включительно. От 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)