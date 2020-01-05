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Накануне Рождества Патриарший экзарх Беларуси обратился к верующим с посланием

06.01.2020 12:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Накануне Рождества Патриарший экзарх Беларуси обратился к верующим с посланием

church.by

Митрополит призвал совершать добрые дела каждый день.

«Наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день», - говорится в послании, опубликованном на  сайте Белорусской православной церкви.

«Господь призывает всех нас творить добро по мере наших возможностей и помнить, что есть такие добрые дела, к которым призваны все христиане. Это искреннее прощение нанесённых нам обид и молитва за наших ближних, сердечное сострадание к нуждающимся и молитвенное воздыхание к Богу о тех, кому мы не можем помочь физически», - продолжает митрополит.

«Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живём, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей. Только в этом случае благодатные дары Духа Святого — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22-23) — могут стать началом созидания Царства Божия, которое, по слову Христа Спасителя, внутри нас есть (Лк.17: 21)», - призвал Патриарший экзарх всея Беларуси.

«Сердечно желаю всем вам, возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри и пастыри, иноки и инокини, дорогие братия и сёстры, чтобы пример благочестивых волхвов вдохновил всех нас на исполнение Христовых заповедей, дабы нам достойно присоединиться к вселенскому празднованию Рождества Христова, принеся Богомладенцу Христу свои скромные, но искренние дары — дела добра, любви и милосердия», поздравил он всех верующих в канун рождественского сочельника.

 
 
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Митрополит призвал совершать добрые дела каждый день.
 
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