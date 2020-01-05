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Будущие правительницы Испании, Швеции, Норвегии. Как выглядят принцессы разных стран?
Источник материала: СТВ
Что нужно сделать, чтобы добиться в жизни успеха? Один из вариантов – удачно родиться. Если человек рождается в семье богатых людей и/или королевских особ, то ему уже обеспечено прекрасное будущее.
В современном мире порой забываешь о престолах разных стран, однако в действительности королей, королев, принцев и принцесс не так уж и мало. Пожалуй, наследники престола вызывают у пользователей соцсетей не меньший, а иногда и больший интерес, чем их родители. Так почему бы не выяснить, как выглядят принцессы разных стран?
Принцессы Испании
Принцесса Астурийская Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис родилась 31 октября 2005 года. Титул наследницы испанского престола получила в 2014 году. У принцессы Леонор есть младшая сестра – инфанта София, она появилась на свет 29 апреля 2007 года.
Принцессы Дании
Изабелла, принцесса Датская родилась 21 апреля 2007 года. Третья в списке престолонаследия.
Жозефина, принцесса Датская появилась на свет 8 января 2011 года. Пятая в списке престолонаследия.
Принцесса Швеции
Эстель Сильвия Ева Мэри родилась 23 февраля 2012 года. Принцесса Эстель является второй в порядке наследования шведского престола.
Принцесса Греции
Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании родилась 25 июля 1996 года. В её роду были датские короли Кристиан IX и Фредерик IX, британская королева Виктория и русская великая княгиня Ольга Константиновна.
Принцессы Иордании
Принцесса Иман бинт Абдулла была рождена 27 сентября 1996 года. Принцесса Сальма бинт аль-Абдулла появилась на свет 26 сентября 2000 года. Согласно законам Иордании, право занять престол есть только у мужчин, поэтому принцессы не смогут править страной.
Принцессы Нидерландов
Старшая из сестёр Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория родилась 7 декабря 2003 года. Вторая сестра Алексия Юлиана Марсела Лорентин появилась на свет 26 июня 2005 года. Младшая из сестёр Ариана Вильгельмина Максима Инес была рождена 10 апреля 2007 года. Принцессы занимают первое, второе и третье места в линии наследования престола Нидерландов.
Принцесса Норвегии
Ингрид Александра родилась 21 января 2004 года. Вторая после своего отца Хокона в линии наследования престола Норвегии.
Принцессы Бельгии
Елизавета Тереза Мария Елена родилась 25 октября 2001 года. Первая в очереди на престол Бельгии. У принцессы Елизаветы есть младшая сестра Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария, родившаяся 16 апреля 2008 года. Принцесса Элеонора четвёртая в наследовании трона Бельгии.
Принцессы Великобритании
Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская родилась 2 мая 2015 года. Четвёртая в линии наследования британского престола.
Беатриса Елизавета Мария Йоркская была рождена 8 августа 1988 года. Девятая в очереди на трон. Евгения Виктория Елена Йоркская появилась на свет 23 марта 1990 года. Десятая в очереди на трон.
Кстати, недавно мы рассказывали, как королевские наследники делали предложения своим жёнам.
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Что нужно сделать, чтобы добиться в жизни успеха? Один из вариантов – удачно родиться. Если человек рождается в семье богатых людей и/или королевских особ, то ему...
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