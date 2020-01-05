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«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им оказался 26-летний молодой человек – гражданин иностранного государства. Спецоперацию этой ночью провели сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».
Сергей Якубель, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в городе Минске, произошел конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.
Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Расследование дела продолжается.
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«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи
Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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