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«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

06.01.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

Им оказался 26-летний молодой человек – гражданин иностранного государства. Спецоперацию этой ночью провели сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».

26-летний иностранец. Что известно о подозреваемом в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

Сергей Якубель, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Менее суток оперативникам ГУВД и МВД понадобилось для установления личности задержанного. Была проделана кропотливая работа по сопоставлению всех фактов и обстоятельств, были назначены многочисленные экспертизы.

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в городе Минске, произошел конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Расследование дела продолжается.

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи

Люди в материале: Сергей Якубель
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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