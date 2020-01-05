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Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

06.01.2020 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с убитым американцами иранским генералом Касемом Сулеймани, передает телеканал Al-Alam.

Фото: Wana News Agency / Reuters

Он объяснил, что Сулеймани был ключевой фигурой в сотрудничестве с Россией и с большим уважением относился к президенту России Владимиру Путину. Представитель Ирана также напомнил о совместных военных учениях с Москвой и Пекином, которые он охарактеризовал как важную реакцию на действия США в регионе, пишет lenta.ru

Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
«Американцы совершили крайнюю глупость и теперь должны покинуть регион, если не хотят "второго Вьетнама"», — подчеркнул Велаяти, добавив, что США всегда терпели поражение перед Ираном и его союзниками.

Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не покинет Ирак, пока ближневосточная страна не заплатит за американскую авиабазу.


До этого дочь убитого генерала Зейнаб Сулеймани предрекла США «черные дни» и предупредила, что убийство ее отца приведет к пробуждению региона. «Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей», — заключила она.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.
 
 
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Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока. Об этом заявил советник верховного...
 
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