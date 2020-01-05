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Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии

06.01.2020 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Хорватии. На президентских выборах в Хорватии победил бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии

За пост главы государства он боролся с действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович, которую смог опередить на 5 % голосов. Новый глава государства планирует развивать партнерство со странами Евросоюза, а также с США.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Зорана Милановича с избранием на главный пост Хорватии. Белорусский лидер убежден, что развитие двусторонних отношений на принципах уважения и доверия, а также расширения взаимовыгодного сотрудничества отвечают интересам наших стран.

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии

Александр Лукашенко поздравил Зорана Милановича с победой на президентских выборах в Хорватии

Люди в материале: Александр Лукашенко, Зоран Миланович
 
 
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Новости Хорватии. На президентских выборах в Хорватии победил бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
 
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