"Сироты, крепостные, холопы". Сын чеченского чиновника осыпал толпу деньгами и требовал признаться ему в любви

Возле торгового центра, по подсчетам журналистов издания, собрались около 300 жителей города. Перед тем как начать разбрасывать деньги, Аудиторе предупредил, что мероприятие может сорваться, если его «подойдет арестовывать полиция» и попросил волгоградцев вести себя культурно.





«Если все пройдет нормально, то раскидаю деньги во второй раз», — сказал он и начал раскидывать деньги. Судя по опубликованным кадрам, когда купюры взлетели вверх, началась небольшая давка, в результате которой несколько человек пострадали, некоторые «теряли кроссовки», пишет V1.ru.









Произошедшая ситуация возмутила чеченского блогера. Он заявил, что больше не будет бросать деньги. «Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице. Когда я полтора года назад был в Волгограде, то просил маму скинуть 50 рублей на сэндвич. А теперь скажите, что любите меня!» — сказал Аудиторе.





Как пишет Telegram-канал Readovka, Альфредо Аудиторе является сыном Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области. По информации агентства «ФедералПресс», настоящее имя блогера — Мухаммед Носаев.





lenta.ru Подобная акция прошла 5 января в Москве. Деньги на Красной площади раздавал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры, пишет



