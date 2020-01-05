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"Сироты, крепостные, холопы". Сын чеченского чиновника осыпал толпу деньгами и требовал признаться ему в любви

06.01.2020 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Альфредо Аудиторе, являющийся сыном чеченского чиновника, выкинул в толпу 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда и потребовал признаться ему в любви. Об этом сообщает портал V1.ru.

Возле торгового центра, по подсчетам журналистов издания, собрались около 300 жителей города. Перед тем как начать разбрасывать деньги, Аудиторе предупредил, что мероприятие может сорваться, если его «подойдет арестовывать полиция» и попросил волгоградцев вести себя культурно.

«Если все пройдет нормально, то раскидаю деньги во второй раз», — сказал он и начал раскидывать деньги. Судя по опубликованным кадрам, когда купюры взлетели вверх, началась небольшая давка, в результате которой несколько человек пострадали, некоторые «теряли кроссовки», пишет V1.ru.


Произошедшая ситуация возмутила чеченского блогера. Он заявил, что больше не будет бросать деньги. «Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице. Когда я полтора года назад был в Волгограде, то просил маму скинуть 50 рублей на сэндвич. А теперь скажите, что любите меня!» — сказал Аудиторе.

Как пишет Telegram-канал Readovka, Альфредо Аудиторе является сыном Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области. По информации агентства «ФедералПресс», настоящее имя блогера — Мухаммед Носаев.

Подобная акция прошла 5 января в Москве. Деньги на Красной площади раздавал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры, пишет lenta.ru
 
 
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Блогер Альфредо Аудиторе, являющийся сыном чеченского чиновника, выкинул в толпу 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда и потребовал...
 
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