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Как Лукашенко нашел новый способ надавить на Путина

06.01.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через полтора года истечет срок нахождения в Беларуси российских военных объектов.

Как Лукашенко нашел новый способ надавить на Путина
РЛС "Волга"
 Дальнейшая судьба станции дальней связи и системы предупреждения о ракетном нападении уже стала предметом торга
Принято считать, что военных баз РФ в Беларуси нет - пытались создать в 2015-м, но Александр Лукашенко в последний момент отказался от щедрого предложения. Но, хоть военных баз и нет, военные объекты - есть. Уже через полгода после прихода к власти, 6 января 1995 г., Лукашенко подписал с РФ соглашения о работе на территории Беларуси российских объектов: РЛС "Ганцевичи" и узла связи (УС) "Вилейка", пишет dsnews.ua/

Они не имеют статуса военных баз и охраняются белорусскими военными, но полностью работают в интересах российских военных. На первом максимальная численность персонала 1200 человек (с гражданскими), на втором - 250. Теперь их дальнейшая судьба ровно под таким же вопросом, как и судьба самого Лукашенко.

Что за объекты?

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция "Антей") находится в Минской области - он был запущен в работу в январе 1964-го. Его задача - обеспечивать связь Главного штаба ВМФ РФ на сверхдлинных волнах с атомными подводными лодками на боевом дежурстве в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах ("родина слышит").


Официальная формулировка необходимости станции: "Для связи с глубоко погруженными подводными лодками и надводными кораблями, для передачи сигналов боевого управления на применение сил и средств". То есть с какого-нибудь "Борея" ракеты на Вашингтон в случае конфликта полетят именно по сигналу из Вилейки. Вряд ли жители Минской области знают, что из-за такого соседства они - одна из первых целей американского удара.

Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. И вот тут уже вопросов куда больше. Объект в Вилейке - очень удачное место для того, чтобы "слушать" радиообмен - по меньшей мере, балтийских стран НАТО и ВС Украины. А при необходимости - и "приглушить" его средствами РЭБ.

Второй объект - станция дальнего обнаружения пусков ракет. Строительство отдельного радиотехнического узла (ОРТУ) "Барановичи" (г.п. Ганцевичи, Брестская область) с радиолокационной станцией (РЛС) "Волга" СССР начал в 1984 г., но затем объект законсервировали. В 1997-м работы возобновились, в 2003 г. РЛС поставили на боевое дежурство. В частности, ее задача - обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Очень интересны условия, на которых белорусы предоставили русским право использования военных объектов. Напомним, это был 1995-й, Александр Лукашенко уже рассказал о своем восхищении Гитлером, впереди была его эпохальная фраза "Я на коленях готов ползти в Россию". В тот момент скорейшее вхождение Беларуси в состав РФ было почти что государственной политикой, поэтому денег за такую мелочь, как военные объекты, с "дорогих россиян" в Минске решили не брать.


Вот выдержки из документа "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке использования и содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Республики Беларусь" (от 6 января 1995 г.): "Соглашением определено, что ...на весь период действия соглашения (в течение 25 лет) Беларусь передает недвижимое имущество и земельный участок, на котором расположен Узел, в пользование России без взимания налогов для завершения его строительства, опытной эксплуатации и дальнейшего функционирования. ... В качестве компенсации на основе отдельных договоренностей РФ будет предоставлять РБ информацию о ракетно-космической обстановке, содействовать оснащению пунктов управления Войсками ПВО Беларуси, а также предоставлять военные полигоны для проведения боевых стрельб соединениями и частями ПВО Вооруженных Сил РБ".

Соглашение о порядке использования и содержания радиостанции ВМФ РФ в районе Вилейки полностью аналогично.

У финишной линии

25 лет, на которые были подписаны соглашения по объектам, истекают. Напомним, подписали их 6.01.1995, вступили в силу 31.05.1996-го. В соглашениях предусмотрен срок в 12 месяцев, когда стороны должны или выйти на новые соглашения, или попрощаться друг с другом. Вот только так получилось, что начинать переговоры приходится в ситуации, вежливо говоря, острого недовольства Минска и Москвой друг другом.

И вот ровно накануне Нового года в Министерстве обороны Беларуси заявили, что РБ и РФ должны начать переговоры по дальнейшему использованию российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории.

"В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года", - уточнили в белорусском военном ведомстве.


фото из открытого доступа

Удивительное рядом: переговоры о судьбе объектов начинает Министерство обороны, хотя действующие соглашения - межправительственные. Минобороны вообще не вправе заключать такие соглашения.

Еще более удивительное совпадение: в большом предновогоднем интервью главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову белорусский президент напомнил, что за базы Россия Беларуси все эти годы не платит ни копейки. "Вы у нас за это нам не платите. Почему? Потому что я никогда не настаивал на этом. Потому что оборона белорусов и россиян - даже не русских, а всех россиян - это святое. У меня язык не поворачивался это сказать. Но это же стоит денег? Стоит", - заявил Лукашенко.


Из справки Александра Лукашенко для Владимира Путина, попавшей в СМИ в последние дни 2019 г.: "8.1 Освобождение от арендной платы военных объектов РФ в Беларуси за 2011-19 гг. - $120 млн. 8.2 Закупка военного вооружения и ремонт военной техники за 2011-19 гг. - $1,8 млрд".

Все эти заявления прозвучали в тот момент, когда ожидалось, что Минск 4 января посетит большой американский гость - госсекретарь США Майк Помпео (позднее визит был отложен из-за ситуации в Ираке). Привязка к американцам тут не случайна, ведь Лукашенко однажды заявил: "Только за уничтожение Ганцевичской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси были обещаны десять миллиардов долларов!"

Посыл Минска в интервью Венедиктову ясен: "Или продолжайте давать нам дешевые углеводороды, или не продлим контракты по военным объектам, зато пустим американцев". Тут очень кстати прозвучали и инициативы Минобороны Беларуси по поводу совместных учений с армиями стран НАТО - понятно, какую реакцию это вызовет в Москве: "Самый верный союзник отворачивается!"

Российские военные, судя по всему, настолько привыкли считать белорусские объекты "своими", что их даже не рассматривали как составную часть баланса при переговорах по интеграции РФ и РБ.

"На мой взгляд, соглашения будут продлены при любых исходах "интеграции". Для России в настоящее время РЛС "Волга" уже не столь критична. Например, недавно заступила на боевое дежурство РЛС "Контейнер", ведущая обзор и в секторе действия "Волги", хотя и с меньшей дальностью; есть и другие возможности обнаружения подлетающих баллистических ракет. Но в таких вопросах, как предупреждение о ракетном нападении и связь с АПЛ всегда хорошо иметь дублирующие системы, - сказал в комментарии для "ДС" белорусский военный эксперт Егор Лебедок. - Тем более, что у РФ были планы по модернизации 43-го узла связи, до 10 ноября 2019 г. там должен был быть установлен комплекс радиоэлектронного подавления "Самарканд". Вопрос сейчас только в цене, возможно, что в соглашения внесут дополнения, касающиеся, например, платы за аренду земельных участков и т.п."


В минувшем году мы много раз писали о том, как Лукашенко ухитряется получать от России все, что ему необходимо, расплачиваясь одной лишь интеграционной риторикой и рассказами о славянском братстве. Но хитрый Александр Григорьевич до сих пор всячески избегал затрагивать в своем торге с Москвой военное сотрудничество - оно всегда оставалось "за кадром" "презренных" экономических споров. Теперь же Минск аккуратно вводит в спор оборонную составляющую. Как на это отреагирует Кремль - неизвестно.
 
Теги: Минск
 
 
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