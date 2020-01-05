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Lamborghini Huracan Evo: теперь и без полного привода

06.01.2020 21:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Год назад Lamborghini вывела в свет обновленное полноприводное купе Huracan с приставкой Evo, затем в компании подготовили и модернизированный Spyder. Обновление семейства Huracan продолжилось в первые дни нового года — соответствующий комплекс доработок получила самая простая заднеприводная версия «двухдверки».


После обновления Huracan с двумя ведущими колесами получил обозначение Evo RWD. Отдача 5,2-литрового «атмосферника» V10 по сравнению с полноприводным Huracan немного уменьшена — 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента вместо 640 сил и 600 Нм. В паре с мотором работает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, а отсутствие привода на передние колеса позволило снизить сухую массу купе на 33 кг — до 1389 кг.


Впрочем, проигрыш по разгонной динамике у Evo RWD заметный — до 100 км/ч купе разгоняется за 3,3 секунды, то есть на 0,4 секунды медленнее полноприводной модификации. По максимальной скорости паритет — 325 км/ч.


В самой компании Huracan Evo RWD преподносят как самый эмоциональный в плане управляемости автомобиль в семействе. Заднеприводное купе от полноприводного отличается иными настройками ездовой электроники, а снаружи — иной формой передних воздухозаборников и диффузора на корме. Стандартные колесные диски — диаметром 19 дюймов, за доплату доступны 20-дюймовые «катки» и карбон-керамические тормоза.


Продажи Huracan Evo RWD начнутся весной, цены будут начинаться от 159 тысяч евро — это на 25 тысяч евро меньше базовой стоимости полноприводного Huracan Evo.

 
 
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В первые дни нового года компания Lamborghini рассекретила заднеприводную модификацию купе Huracan Evo.
 
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