|
Макей и Помпео созвонились
Источник материала: Партизан
Между Макеем и Госсекретарем США Помпео состоялся телефонный разговор
Между главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и Госсекретарем США Майклом Помпео сегодня, 6 января, состоялся телефонный разговор. Белорусская сторона выказала готовность принять Помпео с визитом в Минске,
Ранее рабочий визит был запланирован на 4 января. Однако произошел перенос даты из-за ситуации в Ираке.
Макей и Помпео поговорили о ситуации в ближневосточном регионе. Глава белорусского МИД выразил осуждение любых действий, идущих вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.
«Белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между Макеем и Госсекретарем США Помпео состоялся телефонный разговор
|
Свежие газеты
Архив (Разное)