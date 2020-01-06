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Как пишет Sputnik, необычное и невероятно впечатляющее космическое явление удалось наблюдать жителю Гродно вечером 5 января. В ночном небе он увидел летящую цепочку из светящихся огней.

Необычное явление увидел житель Гродно режиссер-анималист Максим Гармаш, который в это время находился в Гродненском районе недалеко от деревни Озеры. В ночном небе он увидел яркие, как крупные звезды, огоньки, которые выстроились в длинную цепочку и с одинаковой скоростью двигались в одном направлении.





"Пролет длился несколько минут, примерно с 19:34 по 19:38 вечера. В это время я находился на болоте "Святое", снимал вторую серию о царстве бобров, у меня шла ночная съемка. Посмотрел в небо, а там светящиеся огни летят. Удивительное по красоте явление", – рассказал Sputnik Максим.





По его словам звездная цепочка летела в небе с запада на восток, от Озер в сторону Острино. И было понятно, что пролетал не самолет, так как у мужчины был в руках мощный бинокль. Не было это похоже и на пролет дронов, которые так высоко не поднимаются, да и нечего им было делать в ночном небе над лесом и болотом.









Лишь вернувшись домой спустя несколько часов, мужчина узнал, что, вероятнее всего, ему удалось наблюдать в ночном небе не астрономическое явление, а очередной пролет спутников Starlink Илона Маска, выведенные на орбиту американской компанией.





"Это выглядело эпически. Как начало блокбастера – из темноты выплывает звездный поезд. Стоило померзнуть, чтобы такое увидеть. Пока возвращался домой, ломал голову, что это могло быть. Варианты с НЛО даже не рассматривались. Вероятный ответ нашелся практически сразу. В соцсетях уже пишут, что "поезд" спутников Маска видели над другими городами", – отметил Максим, уточнив, что он не астроном и допускает, что может ошибаться.





Единственное о чем жалеет, что не удалось заснять на камеру светящийся поезд.





Starlink – это проект системы околоземных спутников связи, которые начала выводить на орбиту американская компания SpaceX. Цель – создать сеть из нескольких тысяч спутников, которые должны поддерживать бесперебойную связь и интернет. Первая партия из 60 спутников была запущена в конце мая, вторая – в конце ноября. Третья – в начале января нынешнего года. Именно ее могли видеть в небе над Гродненским районом.



