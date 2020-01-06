ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Над Гродно заметили "поезд" спутников Илона Маска

06.01.2020 22:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Житель Гродно наблюдал необычное космическое явление в небе и предположил, что, скорее всего, увидел запущенный в январе "поезд" из спутников Илона Маска.


© CC0 / Pixabay / Free-Photos

Как пишет Sputnik, необычное и невероятно впечатляющее космическое явление удалось наблюдать жителю Гродно вечером 5 января. В ночном небе он увидел летящую цепочку из светящихся огней.
Необычное явление увидел житель Гродно режиссер-анималист Максим Гармаш, который в это время находился в Гродненском районе недалеко от деревни Озеры. В ночном небе он увидел яркие, как крупные звезды, огоньки, которые выстроились в длинную цепочку и с одинаковой скоростью двигались в одном направлении.

"Пролет длился несколько минут, примерно с 19:34 по 19:38 вечера. В это время я находился на болоте "Святое", снимал вторую серию о царстве бобров, у меня шла ночная съемка. Посмотрел в небо, а там светящиеся огни летят. Удивительное по красоте явление", – рассказал Sputnik Максим.

По его словам звездная цепочка летела в небе с запада на восток, от Озер в сторону Острино. И было понятно, что пролетал не самолет, так как у мужчины был в руках мощный бинокль. Не было это похоже и на пролет дронов, которые так высоко не поднимаются, да и нечего им было делать в ночном небе над лесом и болотом.


Лишь вернувшись домой спустя несколько часов, мужчина узнал, что, вероятнее всего, ему удалось наблюдать в ночном небе не астрономическое явление, а очередной пролет спутников Starlink Илона Маска, выведенные на орбиту американской компанией.

"Это выглядело эпически. Как начало блокбастера – из темноты выплывает звездный поезд. Стоило померзнуть, чтобы такое увидеть. Пока возвращался домой, ломал голову, что это могло быть. Варианты с НЛО даже не рассматривались. Вероятный ответ нашелся практически сразу. В соцсетях уже пишут, что "поезд" спутников Маска видели над другими городами", – отметил Максим, уточнив, что он не астроном и допускает, что может ошибаться.

Единственное о чем жалеет, что не удалось заснять на камеру светящийся поезд.

Starlink – это проект системы околоземных спутников связи, которые начала выводить на орбиту американская компания SpaceX. Цель – создать сеть из нескольких тысяч спутников, которые должны поддерживать бесперебойную связь и интернет. Первая партия из 60 спутников была запущена в конце мая, вторая – в конце ноября. Третья – в начале января нынешнего года. Именно ее могли видеть в небе над Гродненским районом.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Гродно наблюдал необычное космическое явление в небе и предположил, что, скорее всего, увидел запущенный в январе "поезд" из спутников Илона Маска.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине возмущены приездом Dr.Alban.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика