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В Украине возмущены приездом Dr.Alban.

06.01.2020 22:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В украинском сегменте Facebook обсуждают приезд в Украину и выступление в новогоднем шоу «Вечерний квартал» шведского певца Dr. Alban, который гастролировал в аннексированном Крыму.


 
Еще 16-го декабря в своем аккаунте в Instagram артист выставил фото и видео с Владимиром Зеленским и написал, что попал в Украину благодаря ему, однако позже текст изменил.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», – писал артист.
Но позже отредактировал пост.

«Мне запретили въезд в Украину из-за предыдущих выступлений на Крымском полуострове. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Но был рад встретить президента», – говорится в тексте.

Пользователи соцсетей активно обсуждают происходящее.


– Кто там ближе к президенту, передайте, что это маленький шаг для него, но большой шаг к размытию государственного суверенитета Украины над Крымом.

– Президент Украины. Вмешался в порядок въезда в Украину. Позвонил Баканову. Позвонил Авакову. Позвонил в СНБО. И все это для того, чтобы доктор Албан спел в новогоднем квартале. Который принадлежит президенту Украины. За который президент Украины получает прибыль, деньги, роялти, проценты. То есть. Это использование служебного положения с целью личного обогащения. Гарантом Конституции.

– Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из «Сватов», который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr. Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского.

– После того как Зеленский помог заехать в Украину исполнителю, который выступал в оккупированном Крыму и тем самым легитимизировал российскую оккупацию полуострова, у президента уже надо спрашивать чей, по его мнению, вообще Крым?

Президент Украины не имеет отношения к приезду и пересечению границы Украины шведского артиста. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич.


«Этот вопрос находится в исключительной компетенции Государственной пограничной службы Украины», – написал Кориневич.

Глава украинской государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на своей странице в facebook сообщил, что артист пересекал границу в соответствии с действующим законодательством и президент на это не влиял.

«Вопросы пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службе Украины. И никаким образом на решение пограничником – касательно пропуска или не пропуска лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручение правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину», – сообщил Дейнеко.

Иностранные артисты, которые ездят на гастроли в Крым через неподконтрольные Украине пункты пропуска, тем самым нарушают украинское законодательство. Поэтому некоторым из ним запрещено выступать на материковой части Украины. На странице Представительства президента Украины в Автономной республике Крым в facebook сообщили, что шведскому певцу, который ранее незаконно посещал Крым, въезд в Украину запрещен не был. В то же время в совете общественного контроля НАБУ отправили запрос в СБУ. Чтоб узнать был ли шведский артист среди тех, кому запрещено посещать Украину.
 
 
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В украинском сегменте Facebook обсуждают приезд в Украину и выступление в новогоднем шоу «Вечерний квартал» шведского певца Dr. Alban, который гастролировал в...
 
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