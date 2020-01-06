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Команда президента забросила девять шайб ОАЭ и вышла в финал Рождественского турнира

07.01.2020 00:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира, обыграв ОАЭ со счетом 9:5.


Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а лучшим игроком встречи был признан Михаил Грабовский.

В финале команда президента сыграет против России, одолевшей финнов со счетом 5:2.

 
 
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Команда президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира, обыграв ОАЭ со счетом 9:5.
 
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