Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые верующие

православной конфессии!

Несвижский районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с Рождеством Христовым!

Вот уже на протяжении более двух тысячелетий этот праздник служит сплочению людей вокруг идеалов милосердия, добра и любви.

Пусть и нынешние Рождественские дни принесут в каждый дом тепло и покой, подарят радость встреч с родными и друзьями.

В этот светлый праздник мы желаем всем крепкого здоровья, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья и душевного равновесия!





ДОРОГИЕ НЕСВИЖАНЕ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Произошло Событие, умом человеческим непостижимое. Это Событие верой воспринимается нашим сердцем, если человек осознанно открывает сердце вере. Величайший, Совершеннейший Бог становится человеком, во всём похожим на нас, кроме греха. Он приходит в мир, чтобы не заставить, не принудить, но помочь нам. Защитить, поддержать, вразумить, указать путь истины, умножить ослабевшие силы, вселить надежду, прогнать печаль, отчаяние и уныние. Помочь достигнуть блаженной вечности. Ему, Всеведующему, доподлинно известно, как нам бывает трудно на жизненном пути. Как человек изнемогает и готов перестать бороться. Кажется, зло побеждает… но, как бы ни было горестно, постарайся в этот критический момент вспомнить, что именно ради тебя в мир снизошел Господь. Один твой искренний вздох, несколько слов, обращенных к Нему в молитве, только по-настоящему, с надеждой — и на себе ощутишь свершившееся чудо. Мрак рассеется, силы обновятся, плечи распрямятся, дух взбодрится и ты опять увидишь смысл своей жизни.

В эти светлые рождественские дни надо особенно об этом помнить. Помнить торжественные слова Символа Веры: «… Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком…», одновременно пребывая Всемогущим Богом. И нашим Отцом, создавшим нас по образу и подобию Своему. Мы же призваны быть мудрыми, верными и преданными детьми.

С Великим праздником пришествия в мир Спасителя, с Рождеством Христовым всех вас поздравляем, дорогие соотечественники. Божия милость и благословение со всеми нами!

Александр ДАНЧЕНКО,

благочинный Несвижского округа, настоятель прихода

храма Вознесения Господня, протоиерей.





Ад усёй душы віншую несвіжан

і жыхароў раёна

са светлым святам Божага Нараджэння!

Гэты дзень напаўняе сэрцы светлымі пачуццямі, нясе любоў, дабро і міласэрнасць. Ва ўсім хрысціянскім свеце шануюць Каляды як самае радаснае, душэўнае свята — сімвал надзеі, міру, шчасця і згоды.

Духоўнасць ва ўсе часы ўмацоўвала волю народа і натхняла яго на перамогі і стваральную працу, гуртавала вакол ідэі дабрабыту кожнага члена грамадства ў імя росквіту ўсёй краіны.

Жадаю здароўя, новых духоўных здзяйсненняў, удачы ва ўсіх пачынаннях, міру і дабра вам і вашым блізкім!

Уладзімір ЛУК’ЯНАЎ, член Савета Рэспублікі

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.