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Как принять решение, которое изменит вашу жизнь, и придерживаться его

07.01.2020 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перемены пугают. К сожалению, они необходимы для того, чтобы мы оставались счастливыми. Не нужно избегать их любой ценой. О том, как справиться с переменами, Guardian поговорил с экспертами и теми, кто уже принял решения, изменившие всю их жизнь: будь то переезд, развод или смена работы.


Фото: pixabay.com

Слушай свою интуицию

Клаудия, 30-летняя учительница из Лондона, выбирала свадебное платье с мамой, когда приняла решение расстаться со своим женихом. Мама отметила, что дочь выглядит очень несчастной, и Клаудиа призналась, что сомневается в своем выборе. «У меня были приступы паники, и тогда я решила, что лучше мне не выходить замуж», — вспоминает она. Клаудия сказала жениху, что свадьба отменяется.

Девушка не ожидала, что так много близких людей скажет ей, что она неправа: «Все вокруг думали: я сошла с ума! Но я ощущала свою правоту нутром. Хотя было тяжело, и были моменты, когда я спрашивала себя: „Что я наделала?“ — в целом, я чувствовала себя лучше, чем во время помолвки. Я ощущала свободу».

Подумай

Если вы недовольны своей жизнью и мечтаете о значительных переменах, проанализируйте, чего именно вы надеетесь достичь в результате. «Спросите себя: убегаю ли я от чего-то, иду к чему-то? — говорит доктор и коуч Кэрол Пембертон. — Уясните для себя мотив вашего поступка и почему это важно для вас. Эта мысль станет вашим якорем, которая поможет удержаться на плову, когда охватят сомнения».

…Но не слишком долго

Когда дело доходит до больших перемен, в какой-то момент придется перейти от мыслей к действию — и затягивание необходимых изменений может лишь стать причиной ненужной боли.

Колин, 37-летний маркетолог из Лондона, расстался со своей женой прошлым летом после 10 лет брака. Теперь он советует заканчивать отношения, если в семье нет любви, а не надеяться, что со временем станет лучше. «Разговоры у психолога не помогут вам снова полюбить друг друга. Жизнь слишком коротка, и, вероятно. где-то ждет другой человек, который подходит вам лучше».

Решитесь на прыжок

«Время перед принятием решения было самым сложным, — говорит 30-летняя Кэтрин Оффорд. Она забросила докторскую диссертацию, чтобы в 2016 году пойти работать преподавателем. — Но я ни разу не пожалела об этом».

Одной из причин, которая удерживала Кэтрин от смены деятельности, стало нежелание почувствовать себя неудачницей из-за неоконченной диссертации — хотя удовольствия от процесса не было совсем. Но быть счастливой важнее, чем делать что-то ради галочки.

Меняться легче, если разбивать абстрактное решение на осязаемые этапы: «Мысль о том, что я меняю всю свою жизнь, парализовывала меня. Но когда я подумала: „Я поменяю работу лишь на год и посмотрю, что получится“ — стало легче».

Победи свои страхи

Когда 38-летняя Виктория Брайан впервые попала в кабину самолета, она испугалась. Она была журналисткой, а теперь учится на пилота. Очевидно, любой запаниковал бы за штурвалом самолета. Но более прозаические изменения могут пугать нас не меньше.

Если вы чувствуете себя подавленным, обратитесь к семье и друзьям: «Есть соблазн спрятаться и поплакать, но в конечном итоге лучше пообщаться с людьми».

Создайте свою систему поддержки

После того, как Клаудия разорвала помолвку, многие из ее друзей (которые за время их общения с женихом уже стали «общими») старались с ней не контактировать. Поддержала мама со словами: «Я не согласна с тем, что ты делаешь, но я уважаю тебя и поддержу в твоем решении».

Пембертон советует выстраивать вокруг себя такое окружение, которое поддержит эмоционально и даст необходимый толчок к действию. А то, что кого-то из друзей придется потерять по пути, не должно сильно вас беспокоить. «Если кто-то не принимает ваше решение категорически, подумайте, действует ли он в ваших интересах — или в своих», — советует Клаудия.

Это странное чувство пройдет

Колину было странно жить одному после десяти лет брака. Но со временем он привык к этому ощущению. Что поможет, так это сосредоточенность на своей новой жизни. Например, если вы переехали, подружитесь с как можно большим количеством людей по соседству. «Вы должны отдать новой жизни всего себя, а не зацикливаться на старом».

Примите сомнения

«Неуверенность в себе — это необходимый компонент любого серьезного изменения в жизни», — говорит терапевт Гурприт Сингх. Некоторые перемены вполне могут ощущаться как неудачи: например, развод или смена профессии. Но смотрите на вещи в перспективе: из таких «ошибок» получается много хорошего.

Не ностальгируйте

Легко скучать по старой жизни. Когда Колин навещает свою дочь в доме бывшей жены, его часто охватывает ностальгия: «Просто сидите на диване, втроем, смотрите телевизор». В те моменты он напоминает себе, что ему не хватает ощущения семьи — но не ссор с бывшей женой.

Пембертон объясняет, что часто мы неосознанно искажаем то, как жили раньше. «Честно напомните себе все причины, из-за которых вы пришли к переменам. Помните, вы можете вести ту жизнь, какую захотите, — но только если готовы рискнуть».

Сосредоточьтесь на своем будущем счастье

Больших изменений не бывает без боли. Думайте о счастье в долгосрочной перспективе. Клаудиа понимала, что отменить свадьбу было правильным решением, — потому что она не хотела десять лет прожить в несчастливом браке.

«То, что я сменила работу, в конечном итоге было хорошо для меня, — соглашается Брайан. — Нельзя сидеть и думать, что все улучшится само по себе. Ведь на самом деле вы единственный, кто может внести позитивные изменения в вашу жизнь».

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Перемены пугают. К сожалению, они необходимы для того, чтобы мы оставались счастливыми.
 
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