ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-спикер Сейма Польши: Борьба с ложью РФ должна быть последовательной и сильной

07.01.2020 08:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сейм подготовил резолюцию, направленную против искажения истории Кремлем.

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции, направленный против российской пропаганды, очерняющей Польшу. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты Национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньская.

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной <...> Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны», — написала она в Twitter.

Кидава-Блоньская предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием этой резолюции, а затем принять этот документ. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...> Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», — заключила политик.


Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после заявления российского президента Владимира Путина о польском после Юзефе Липском.

Позднее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Он заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. Он выразил мнение, что СССР и нацистская Германия были двумя странами, которые развязали Вторую мировую войну. Глава польского правительства также сказал, что русские, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживают правды».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейм подготовил резолюцию, направленную против искажения истории Кремлем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как принять решение, которое изменит вашу жизнь, и придерживаться его
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика