Приём граждан и прямую линию проведёт член Совета Республики Владимир Хроленко

Источник материала: Полесская правда



9 января с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 67

(5 этаж) будет проводить прием граждан член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Федорович Хроленко.

Предварительная запись на прием – 8 января с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0165) 31-74-46.

9 января с 11.00 до 13.00 Владимир Федорович Хроленко проведет прямую линию по телефону 8 (0165) 31-74-46.