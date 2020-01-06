|
Приём граждан и прямую линию проведёт член Совета Республики Владимир Хроленко
07.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Предварительная запись на прием – 8 января с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0165) 31-74-46.
9 января с 11.00 до 13.00 Владимир Федорович Хроленко проведет прямую линию по телефону 8 (0165) 31-74-46.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 9 января с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 67 (5 этаж) будет проводить прием граждан член Постоянной комиссии Совета Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)