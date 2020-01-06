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Приём граждан и прямую линию проведёт член Совета Республики Владимир Хроленко

07.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Приём граждан и прямую линию проведёт член Совета Республики Владимир Хроленко
9 января с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 67
(5 этаж) будет проводить прием граждан член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Федорович Хроленко.

Предварительная запись на прием – 8 января с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0165) 31-74-46.

9 января с 11.00 до 13.00 Владимир Федорович Хроленко проведет прямую линию по телефону 8 (0165) 31-74-46.

 
 
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> 9 января с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 67 (5 этаж) будет проводить прием граждан член Постоянной комиссии Совета Республики...
 
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