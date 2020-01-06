Лебедько: 50 секунд против десятков репортажей взахлеб









– Все их приоритеты, их взгляды на окружающий мир – в телекартинке официального ТВ, как в зеркале. Нажимаешь на кнопку и фиксируешь, – пишет Анатолий Лебедько. – Смерти онколога Павленко на федеральном российском канале посвятили... 50 секунд. Россиянина, который спасал жизни, будучи и здоровым, и уже смертельно больным. Человека, который давал многим надежду. Всего 50 секунд.





А дальше десятки репортажей про Сулеймани... Взахлеб. Фейерверком.





Хочется верить, что у обычных россиян приоритеты в этой конкретной ситуации расставлены по-другому.



