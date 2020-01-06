ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого

07.01.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого
Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие,
благочестивые миряне и все верные чада нашей
Православной Пинской Епархии!

Поздравляю вас с великим, мироспасительным, духоносным днем святого славного Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Праздник Рождества Христова еще и еще раз открывает нам глубину любви Бога к человеку, любви такой, которой ни один ум, ни один гений не способен был придумать и представить.

Люди неверующие говорят о вере как о потребности человеческого сердца, ума, создавшего некий миф, образ для собственного утешения и обретения равновесия душевного. Но если задумаемся о нашем Господе, то придем к выводу, что разве кто-нибудь из людей мог бы себе представить Бога до такой степени униженного, как беззащитного младенца, лежащего в яслях, претерпевшего, еще только родившись, гонения от нечестивого Ирода и трудности, связанные с бегством в другую страну? Если бы человек создавал себе Бога, то создавал бы могущественного, непобедимого, перед которым не устояли бы никакие цари и власти, и ни о каких гонениях и тяготах земных не могло бы быть и речи.

Какая же фантазия, создавшая Бога, могла бы потом возвести Его на Крест, предать позорной смерти? Это – безумие! Человеческий ум никогда бы не смог до такого додуматься и сотворить такое. Поверить в Бога униженного, оскорбленного, распятого и только потом воскресшего из мертвых – это откровение, это дар, это явление. Это то, что Господь даром дал миру. Он открыл это Сам о Себе Самом в Евангелии и в жизни мира.

Не мы избрали Бога, а Бог избрал каждого из нас, чтобы мы могли собственными глазами, своей жизнью, умом, всем своим существом почувствовать истину, жить ею, радоваться ею бесконечно, – вот к чему призвал всех нас Бог.

Но для чего Он воплотился, родился от Преблагословенной Приснодевы Марии, возлег в вифлеемских яслях, принял наше человеческое естество, стал одним из нас?

Дело в том, что человеческий род до такой степени ушел от Бога, что приблизился к небытию, так что другого способа вернуть человека к своему предназначению уже не было, как только Самому Богу стать Человеком, прожить нашей человеческой жизнью, показать пример жизни, достойный Бога, чтобы мы смогли увидеть Божий образ в человеке, идеал человечности и чтобы дать человеку возможность восстановить этот образ в себе. Он приобщился нашей человечности, чтобы мы приобщились Его Божеству. Господь наложил на каждого из нас печать Божества Своей жизнью. Мы теперь так и именуемся – христианами, по Его имени.

И все же, что дало человечеству Рождество Христово? Что оно дало нам, верующим людям нынешнего XXI века?

Воплощение Сына Божьего кардинально изменило весь мир, изменило к лучшему. С появлением на земле Церкви Христовой человеку даны были силы бороться с грехом, возможность преображаться и освящаться до богоподобия. А Бог стал новым Древом Жизни для людей здесь, на земле, так как дает нам вкушать Самого Себя. И Святое Причастие было бы невозможно без Боговоплощения.

Родившись, пострадав, умерев и воскреснув, Господь оставил нам заповедь: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 54). Потому, когда у нас спрашивают: «Что тебе дало христианство?», мы можем смело отвечать: «Христос дал мне жизнь. И не просто жизнь – жизнь вечную, и там, и здесь».

Что же мы, немощные люди, можем отдать Богу за такое Его величайшее произволение о нас? Что мы можем принести Тому, Который говорит: «…небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих» (Ис. 66, 1)? Кто-то из мудрых людей сказал, что солнце – это слабая тень Бога. Что мы можем принести Тому, Кто в тысячи раз, даже несравненно более, светлее, ярче, больше всякого солнца?

Оказывается, что такому великому, несравненному Богу дорого маленькое сердце человека, в котором есть ответная любовь к своему Создателю и Спасителю. Если в маленьком человеческом сердце есть любовь, тогда ради этого стоило Сыну Божьему рождаться, и жить, и страдать, и умирать, и учить, и давать заповеди, Евангелие, создавать Церковь с ее Таинствами.

Если в нашем сердце будет любовь, если мы будем приносить плоды любви, как дети Божии, как христиане, которые любят Бога не только на словах, но прежде всего делами, то тогда «мы – Христово благоухание Богу» (2 Кор. 2, 15).

Дай Бог, чтобы все мы этот светлый праздник Рождества Христова встретили в духовной радости, обновленные обожающей и преображающей благодатью Божией, храня чистоту ума и сердца!

Мир Божий да пребудет в ваших душах, в ваших семьях, в ваших жизнях!

С Праздником Рождества Христова и Новолетием!

Стефан,
Архиепископ Пинский и Лунинецкий

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие, благочестивые миряне и все верные чада нашей Православной Пинской Епархии! Поздравляю вас с великим,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премиум-землянка. В Португалии построили необычный дом, который незаметен с воздуха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика