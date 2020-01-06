Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого

Источник материала: Полесская правда



Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие,

благочестивые миряне и все верные чада нашей

Православной Пинской Епархии!

Поздравляю вас с великим, мироспасительным, духоносным днем святого славного Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Праздник Рождества Христова еще и еще раз открывает нам глубину любви Бога к человеку, любви такой, которой ни один ум, ни один гений не способен был придумать и представить.

Люди неверующие говорят о вере как о потребности человеческого сердца, ума, создавшего некий миф, образ для собственного утешения и обретения равновесия душевного. Но если задумаемся о нашем Господе, то придем к выводу, что разве кто-нибудь из людей мог бы себе представить Бога до такой степени униженного, как беззащитного младенца, лежащего в яслях, претерпевшего, еще только родившись, гонения от нечестивого Ирода и трудности, связанные с бегством в другую страну? Если бы человек создавал себе Бога, то создавал бы могущественного, непобедимого, перед которым не устояли бы никакие цари и власти, и ни о каких гонениях и тяготах земных не могло бы быть и речи.

Какая же фантазия, создавшая Бога, могла бы потом возвести Его на Крест, предать позорной смерти? Это – безумие! Человеческий ум никогда бы не смог до такого додуматься и сотворить такое. Поверить в Бога униженного, оскорбленного, распятого и только потом воскресшего из мертвых – это откровение, это дар, это явление. Это то, что Господь даром дал миру. Он открыл это Сам о Себе Самом в Евангелии и в жизни мира.

Не мы избрали Бога, а Бог избрал каждого из нас, чтобы мы могли собственными глазами, своей жизнью, умом, всем своим существом почувствовать истину, жить ею, радоваться ею бесконечно, – вот к чему призвал всех нас Бог.

Но для чего Он воплотился, родился от Преблагословенной Приснодевы Марии, возлег в вифлеемских яслях, принял наше человеческое естество, стал одним из нас?

Дело в том, что человеческий род до такой степени ушел от Бога, что приблизился к небытию, так что другого способа вернуть человека к своему предназначению уже не было, как только Самому Богу стать Человеком, прожить нашей человеческой жизнью, показать пример жизни, достойный Бога, чтобы мы смогли увидеть Божий образ в человеке, идеал человечности и чтобы дать человеку возможность восстановить этот образ в себе. Он приобщился нашей человечности, чтобы мы приобщились Его Божеству. Господь наложил на каждого из нас печать Божества Своей жизнью. Мы теперь так и именуемся – христианами, по Его имени.

И все же, что дало человечеству Рождество Христово? Что оно дало нам, верующим людям нынешнего XXI века?

Воплощение Сына Божьего кардинально изменило весь мир, изменило к лучшему. С появлением на земле Церкви Христовой человеку даны были силы бороться с грехом, возможность преображаться и освящаться до богоподобия. А Бог стал новым Древом Жизни для людей здесь, на земле, так как дает нам вкушать Самого Себя. И Святое Причастие было бы невозможно без Боговоплощения.

Родившись, пострадав, умерев и воскреснув, Господь оставил нам заповедь: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 54). Потому, когда у нас спрашивают: «Что тебе дало христианство?», мы можем смело отвечать: «Христос дал мне жизнь. И не просто жизнь – жизнь вечную, и там, и здесь».

Что же мы, немощные люди, можем отдать Богу за такое Его величайшее произволение о нас? Что мы можем принести Тому, Который говорит: «…небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих» (Ис. 66, 1)? Кто-то из мудрых людей сказал, что солнце – это слабая тень Бога. Что мы можем принести Тому, Кто в тысячи раз, даже несравненно более, светлее, ярче, больше всякого солнца?

Оказывается, что такому великому, несравненному Богу дорого маленькое сердце человека, в котором есть ответная любовь к своему Создателю и Спасителю. Если в маленьком человеческом сердце есть любовь, тогда ради этого стоило Сыну Божьему рождаться, и жить, и страдать, и умирать, и учить, и давать заповеди, Евангелие, создавать Церковь с ее Таинствами.

Если в нашем сердце будет любовь, если мы будем приносить плоды любви, как дети Божии, как христиане, которые любят Бога не только на словах, но прежде всего делами, то тогда «мы – Христово благоухание Богу» (2 Кор. 2, 15).

Дай Бог, чтобы все мы этот светлый праздник Рождества Христова встретили в духовной радости, обновленные обожающей и преображающей благодатью Божией, храня чистоту ума и сердца!

Мир Божий да пребудет в ваших душах, в ваших семьях, в ваших жизнях!

С Праздником Рождества Христова и Новолетием!

Стефан,

Архиепископ Пинский и Лунинецкий