Экс-тренер Азаренко: Вика сказала, что не будет играть в январе и не уверена насчет будущего

"Я не мог отказаться от возможности работать с Наоми. Когда я в Китае впервые снова увидел Вику, у меня с ней состоялся откровенный разговор. Вика в тот момент хотела немного подумать о своем будущем. Спустя несколько недель, она мне позвонила и сказала, что не будет играть в январе и не уверена насчет будущего. Она не хотела, чтобы я терял такую возможность только из-за того, что она не уверена в своих планах", — как передает, сказал тренер.