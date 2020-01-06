|
Экс-тренер Азаренко: Вика сказала, что не будет играть в январе и не уверена насчет будущего
Источник материала: Партизан
Бельгиец Вим Фиссетт, который в середине декабря стал тренером третьей ракетки мира Наоми Осаки, рассказал, почему принял решение расстаться с бывшей первой ракеткой Викторией Азаренко, которую тренировал до японки.
"Я не мог отказаться от возможности работать с Наоми. Когда я в Китае впервые снова увидел Вику, у меня с ней состоялся откровенный разговор. Вика в тот момент хотела немного подумать о своем будущем. Спустя несколько недель, она мне позвонила и сказала, что не будет играть в январе и не уверена насчет будущего. Она не хотела, чтобы я терял такую возможность только из-за того, что она не уверена в своих планах", — как передает
39-летний Фиссетт в разные годы работал с Ким Клийстерс, Симоной Халеп, Йоханной Контой, а также Ангелик Кербер, которая под его руководством выиграла "Уимблдон" в 2018-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бельгиец Вим Фиссетт, который в середине декабря стал тренером третьей ракетки мира Наоми Осаки, рассказал, почему принял решение расстаться с бывшей первой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)