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Поздравление с Рождеством Христовым Вороновского райисполкома и Вороновского районного Совета депутатов

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поздравление с Рождеством Христовым Вороновского райисполкома и Вороновского районного Совета депутатов

Дорогие православные христиане!
Уважаемые жители Вороновского района!
Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым!

Рождественский праздник возвращает нас к истокам вековых духовных традиций, к высоким христианским идеалам. Сегодня они помогают сохранять гражданский мир в обществе, воспитывать подрастающее поколение в духе истинного патриотизма и уважения к семейным ценностям.

Рождество Христово раскрывает души навстречу вечным ценностям добра и милосердия, воодушевляет на моральное совершенствование, объединяет семьи, побуждает искренне и внимательно относиться ко всем, кто нуждается в помощи и заботе.

Желаем, чтобы нынешние торжест-венные и радостные дни стали для жителей нашего района символом счастья и благополучия в наступающем году, придали уверенности в будущем, подарили теплоту встреч и дружеских отношений.

Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие православные христиане! Уважаемые жители Вороновского района! Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым! Рождественский праздник возвращает...
 
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