Поздравление с Рождеством Христовым Вороновского райисполкома и Вороновского районного Совета депутатов

Источник материала: Вороновская газета





Дорогие православные христиане!

Уважаемые жители Вороновского района!

Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым!

Рождественский праздник возвращает нас к истокам вековых духовных традиций, к высоким христианским идеалам. Сегодня они помогают сохранять гражданский мир в обществе, воспитывать подрастающее поколение в духе истинного патриотизма и уважения к семейным ценностям.

Рождество Христово раскрывает души навстречу вечным ценностям добра и милосердия, воодушевляет на моральное совершенствование, объединяет семьи, побуждает искренне и внимательно относиться ко всем, кто нуждается в помощи и заботе.

Желаем, чтобы нынешние торжест-венные и радостные дни стали для жителей нашего района символом счастья и благополучия в наступающем году, придали уверенности в будущем, подарили теплоту встреч и дружеских отношений.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.