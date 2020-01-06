Поздравление с Рождеством Христовым Вороновского райисполкома и Вороновского районного Совета депутатов

Дорогие православные христиане!
Уважаемые жители Вороновского района!
Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым!
Рождественский праздник возвращает нас к истокам вековых духовных традиций, к высоким христианским идеалам. Сегодня они помогают сохранять гражданский мир в обществе, воспитывать подрастающее поколение в духе истинного патриотизма и уважения к семейным ценностям.
Рождество Христово раскрывает души навстречу вечным ценностям добра и милосердия, воодушевляет на моральное совершенствование, объединяет семьи, побуждает искренне и внимательно относиться ко всем, кто нуждается в помощи и заботе.
Желаем, чтобы нынешние торжест-венные и радостные дни стали для жителей нашего района символом счастья и благополучия в наступающем году, придали уверенности в будущем, подарили теплоту встреч и дружеских отношений.
Вороновский районный исполнительный комитет. Вороновский районный Совет депутатов.