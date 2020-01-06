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С Рождеством!

07.01.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после Пасхи христианский праздник — Рождество Христово.

С Рождеством!
ТАСС
Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории.

6 января Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в рождественский сочельник совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Патриарх Кирилл в эту ночь совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном храме Христа Спасителя, куда пришли несколько тысяч верующих.

Президент Владимир Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге, так же, как и годом ранее. Глава государства прибыл для участия в рождественском богослужении в Спасо-Преображенский собор. Он передал собору икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Александр Лукашенко на Рождество обысно посещает церковь днем.
 
Теги: Минск
 
 
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Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после Пасхи христианский праздник — Рождество Христово.
 
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