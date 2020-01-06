«Спят при полном макияже». Эти девушки никогда не показывали себя парням без косметики, но решились на эксперимент

Источник материала: Tut.by

Многие женщины боятся показываться на глаза своему партнеру без макияжа, особенно в начале отношений. Три девушки, проживающие в Британии никогда не встречались со своими парнями без мейкапа, они согласились на эксперимент и узнать, что они теперь думают возлюбленные, рассказывает thesun.co.uk





31-летняя Терри Уилкинс Уэллингборо рассказывает, что ее 37-летний супруг электрик Рональд Джеймс, пытается уговорить ее снять накладные ресницы и смыть толстый слой тонального крема. Мужчина хочет, чтобы она выглядела более естественно. Тем не менее, жена никогда не появляется перед ним без макияжа.





Но девушка отвечает отказом, даже во время родов и после она собирается нанести на себя мейкап.

— Я начала краситься, когда мне было 13 лет. Втихаря я наносила тональный крем, тени для век, тушь и румяна, которые купила на собственный деньги. Косметика помогала мне чувствовать себя более взрослой. Меня часто отправляли домой из-за косметики, но для меня он был способом справиться с травлей в школе. Косметика помогала мне чувствовать себя сильной, — рассказала она.





Когда Терри начала встречаться с будущим мужем, то ходила 24 часа накрашенной, она не смывала косметику на ночь, а утром вставала пораньше, чтобы быстрее навести красоту.





Момент снятия макияжа для женщины был очень волнтельным, она говорит, что уже начала забывать, как выглядит ее лицо без косметики. Увидев жену ненакрашенной, Рональд сказал, что она восхитительна.

Пять тысяч фунтов на косметику в год





20-летняя Аполлиана Ллевеллин тратит пять тысяч фунтов в год на косметику и макияж (13786,5 бел. руб., — Прим. ред.). Девушка хочет выглядеть идеально для своего парня Билли.





— Наношу макияж с 14 лет. Часто после школы мы ходили с подругами в магазин, чтобы попробовать новые образцы косметики. Я умоляла свою семью подарить мне палетки на Рождество, — говорит она. — В школе надо мной смеялись из-за моего увлечения, но макияж помогал мне чувствовать себя уверенней.





Парень девушки никогда не видел ее без макияжа, хотя он постоянно просит смыть его перед сном. Участие в проекте, по словам Аполлианы, стал одним из самых стрессовых экспериментов в ее жизни. Девушка сильно волновалась, но увидев фотографии, была приятно удивлена. Сейчас она понимает, что хоть макияж и очень важен, но стоит иногда обходиться без него. К тому же ее парень сказал, что считает свою возлюбленную самой красивой девушкой в мире, а также заверил, что спрячет ее косметику на неделю, чтобы она привыкла ходить в натуральном виде.

«Я всегда наношу косметику»





Зара Шафик тоже красится с 14 лет. Она встречается со своим парнем уже пять лет, но тоже избегает показываться ему на глаза без полного макияжа.





— Иногда я вижу девушек с их парнями, они совершенно не заботятся о том, чтобы накраситься. Не понимаю, почему они не прилагают никаких усилий. Утром я провожу около часа за макияжем. Мысль о том, что Эрнесто увидит меня без косметики, просто ужасна. Макияж — это мое орудие красоты, — поделилась она, перед тем как снять макияж и показаться своему парню.





Страхи девушки оказались напрасными: Эрнесто отметил, что она выглядит потрясающе. Он называет подругу королевой и принимает ее увлечение макияжем, потому что это дарит ей удовольствие.