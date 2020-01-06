Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Источник материала: Вороновская газета





Сердечно поздравляю, дорогие мои, со светлым праздником Рождества Господа нашего и Спасителя! «Небо и земля сегодня при рождении Христа соединились. В сей день Бог на землю пришел, а человек на небеса взошел», — так живописует тайну Рождества одна из стихир рождественской вечерни.

Родившийся в Вифлееме Богочеловек Христос да благословит всех нас миром, здравием и успехом во всяком добром деле! Да принесет Он в наши дома радость жить в согласии, любви и правде Его. В этот священный праздник обращаю к вам слова святого апостола Павла: «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13,11). Аминь.

Иерей Игорь Волошин,

настоятель храма Святого благоверного

князя Александра Невского г.п. Вороново.