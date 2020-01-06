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Возлюбленные о Господе братья и сестры!

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Сердечно поздравляю, дорогие мои, со светлым праздником Рождества Господа нашего и Спасителя! «Небо и земля сегодня при рождении Христа соединились. В сей день Бог на землю пришел, а человек на небеса взошел», — так живописует тайну Рождества одна из стихир рождественской вечерни.

Родившийся в Вифлееме Богочеловек Христос да благословит всех нас миром, здравием и успехом во всяком добром деле! Да принесет Он в наши дома радость жить в согласии, любви и правде Его. В этот священный праздник обращаю к вам слова святого апостола Павла: «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13,11). Аминь.

Иерей Игорь Волошин,
настоятель храма Святого благоверного
князя Александра Невского г.п. Вороново.

 
 
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Сердечно поздравляю, дорогие мои, со светлым праздником Рождества Господа нашего и Спасителя! «Небо и земля сегодня при рождении Христа соединились. В сей день Бог...
 
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