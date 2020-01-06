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Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм на территории Свято-Елисаветинской женской обители

07.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

7 января православные верующие празднуют Рождество Христово.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери "Державная" на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В храме главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря, которые преподнесли ему букет цветов. Президент в свою очередь вручил им рождественские подарки - книги о православных праздниках и сладости.

Затем Александр Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.

Храм в честь иконы Божией Матери "Державная" входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря. Храм построен в период 2001-2007 годов собственными силами монастыря, при активном участии тружеников монастырских мастерских. Храм освящен 18 октября 2008 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, ныне почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Сам же монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы основан в 1999 году. Помимо храмов, различных мастерских монастырь имеет в пригороде свое подворье, где создан центр для опеки социально незащищенных людей. Сестры монастыря несут послушание в Республиканской клинической психиатрической больнице, психоневрологическом интернате, в Научно-исследовательском институте пульмонологии и фтизиатрии в Новинках.

 
Теги: Минск
 
 
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7 января православные верующие празднуют Рождество Христово. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери...
 
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