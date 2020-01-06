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Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

Фотограф-любитель Элиас Хасиотис отдыхал в Катаре, когда стал свидетелем необычного солнечного затмения. Завораживающие снимки он сделал в последние дни 2019 года.

Когда Солнце во время затмения начало подниматься над горизонтом, оно было похоже на дьявола, восстающего из морской пучины.

Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

 Меня всегда привлекала астрономия. Последние 15 лет я называю себя астрофтографом-любителем. И эти снимки солнечного кольцевого затмения, которые я сделал ранним утром на побережье города Эль-Вакра в Катаре, определенно одна из моих лучших работ, — рассказал мужчина.

Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

Элиас признается, что фото нельзя назвать случайностью. Он готовился к затмению, изучил множество оптических эффектов.

Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

— Поначалу я думал, что все провалится. Были неблагоприятные погодные условия — туман и низкие облака. Но незадолго до затмения, все это исчезло, — говорит фотограф.

Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

В сети феномен прозвали «злым рассветом».

Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

— Теперь я с нетерпением жду следующего кольцевого затмения в июне 2020 года и полного солнечного затмения в декабре 2020 года, — рассказывает о планах на этот год Элиас.

СБ
 
 
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Фотограф-любитель Элиас Хасиотис отдыхал в Катаре, когда стал свидетелем необычного солнечного затмения. Завораживающие снимки он сделал в последние дни 2019...
 
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