Солнечное затмение в Катаре сравнили с рогами дьявола

Источник материала: Вороновская газета





Фотограф-любитель Элиас Хасиотис отдыхал в Катаре, когда стал свидетелем необычного солнечного затмения. Завораживающие снимки он сделал в последние дни 2019 года.

Когда Солнце во время затмения начало подниматься над горизонтом, оно было похоже на дьявола, восстающего из морской пучины.





— Меня всегда привлекала астрономия. Последние 15 лет я называю себя астрофтографом-любителем. И эти снимки солнечного кольцевого затмения, которые я сделал ранним утром на побережье города Эль-Вакра в Катаре, определенно одна из моих лучших работ, — рассказал мужчина.





Элиас признается, что фото нельзя назвать случайностью. Он готовился к затмению, изучил множество оптических эффектов.





— Поначалу я думал, что все провалится. Были неблагоприятные погодные условия — туман и низкие облака. Но незадолго до затмения, все это исчезло, — говорит фотограф.





В сети феномен прозвали «злым рассветом».





— Теперь я с нетерпением жду следующего кольцевого затмения в июне 2020 года и полного солнечного затмения в декабре 2020 года, — рассказывает о планах на этот год Элиас.

СБ