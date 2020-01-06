В рамках акции "Наши дети" Дед Мороз и Снегурочка поздравили с праздниками детишек из социально-педагогического центра.
Подарки были собраны воспитанниками и учащимися Ивьевского яслей-сада-начальной школы, а также их родителями.
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"Наши дети". Много радости и света!
07.01.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
В рамках акции "Наши дети" Дед Мороз и Снегурочка поздравили с праздниками детишек из социально-педагогического центра.
Подарки были собраны воспитанниками и учащимися Ивьевского яслей-сада-начальной школы, а также их родителями.
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В рамках акции "Наши дети" Дед Мороз и Снегурочка поздравили с праздниками детишек из социально-педагогического центра. Подарки были собраны воспитанниками и...
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