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"Наши дети". Много радости и света!

07.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В рамках акции "Наши дети" Дед Мороз и Снегурочка поздравили с праздниками детишек из социально-педагогического центра.
Подарки были собраны воспитанниками и учащимися  Ивьевского яслей-сада-начальной школы, а также их родителями.

&quot;Наши дети&quot;. Много радости и света!

&quot;Наши дети&quot;. Много радости и света!

&quot;Наши дети&quot;. Много радости и света!

&quot;Наши дети&quot;. Много радости и света!

 
 
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В рамках акции "Наши дети" Дед Мороз и Снегурочка поздравили с праздниками детишек из социально-педагогического центра. Подарки были собраны воспитанниками и...
 
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