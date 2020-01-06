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Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией

Парламент Ирана признал Пентагон и все связанные с ним организации террористическими, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию иранского информационного агентства Fars.

За соответствующий законопроект проголосовали 228 депутатов Меджлиса из 238 голосовавших. Таким образом, к числу террористов они отнесли «всех членов Пентагона и связанных с ним учреждений и организаций, а также руководителей, причастных к гибели (командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани».

В апреле 2019 года в Иране был принят закон, согласно которому террористической организацией было признано Центральное командование ВС США. Закон был принят в ответ на решение США внести КСИР в список иностранных террористических организаций.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара США возле Багдада и гибели генерала Касема Сулеймани. В Иране заявили, что разработали 13 вариантов ответа США на смерть Сулеймани.

Фото носит иллюстративный характер.

https://www.belta.by/

 
 
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Парламент Ирана признал Пентагон и все связанные с ним организации террористическими, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию иранского информационного агентства...
 
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