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Ковры Стародорожчины получат статус историко-культурной ценности Беларуси

07.01.2020 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изготовление ковров в технике аппликации соломкой по ткани в Старых Дорогах, деревне Рухово и агрогородке Положевичи района вошло в пятерку нематериальных проявлений творчества человека, которым в скором времени придадут статус историко-культурных ценностей.



Предложение о необходимости придания такого статуса стародорожским коврам было рассмотрено и поддержано на заседании Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.

Историко-культурной ценностью станет и театральный феномен — «Павлинка» Национального академического театра имени Янки Купалы. Под охрану государства попадут также три традиции: весенние хороводы на Пасху, Проводное воскресенье и «Проводы зимы» в деревне Пинковичи Пинского района Брестской области; щедрование «Коники» в Давид-Городке Столинского района Брестской области; приготовление пирога «Порозовская банкуха» в горпоселке Порозово и деревне Коревичи Свислочского района Гродненщины.

Эти элементы будут включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь после подписания соответствующего решения Министерства культуры.
 
 
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Изготовление ковров в технике аппликации соломкой по ткани в Старых Дорогах, деревне Рухово и агрогородке Положевичи района вошло в пятерку нематериальных...
 
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