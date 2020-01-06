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Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» и открыло очередную серию неудач
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречались с гостями из Куньлуня.
Хоккеисты из Пекина приехали в столицу Беларуси с четырьмя кряду поражениями в пассиве и двумя матчами без заброшенных шайб. Однако в играх с «Динамо» прерываются и не такие серии.
В первом периоде заброшенных шайб не было, зато во втором гости отличились дважды, причем открыли счет в меньшинстве. Демков одну шайбу отквитал, но в третьей 20-минутке защита «Динамо» просто рассыпалась. Не выручал и Карнаухов. В общем, «зубры» пропустили еще трижды.
Итоговые цифры – 5:1 в пользу «Куньлуня», прервавшего свою серию неудач. А вот в пассиве «Динамо» уже два кряду поражения.
Следующую игру парни Крэйга Вудкрофта также проведут дома. 10 января «зубры» встретятся с хоккеистами «Витязя».
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречались с гостями из Куньлуня. ...
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