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Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» и открыло очередную серию неудач

07.01.2020 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречались с гостями из Куньлуня.

Хоккеисты из Пекина приехали в столицу Беларуси с четырьмя кряду поражениями в пассиве и двумя матчами без заброшенных шайб. Однако в играх с «Динамо» прерываются и не такие серии.

Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» и открыло очередную серию неудач

В первом периоде заброшенных шайб не было, зато во втором гости отличились дважды, причем открыли счет в меньшинстве. Демков одну шайбу отквитал, но в третьей 20-минутке защита «Динамо» просто рассыпалась. Не выручал и Карнаухов. В общем, «зубры» пропустили еще трижды.

Итоговые цифры – 5:1 в пользу «Куньлуня», прервавшего свою серию неудач. А вот в пассиве «Динамо» уже два кряду поражения.

Следующую игру парни Крэйга Вудкрофта также проведут дома. 10 января «зубры» встретятся с хоккеистами «Витязя».

Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» и открыло очередную серию неудач

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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем льду «зубры» встречались с гостями из Куньлуня. ...
 
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