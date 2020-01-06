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В Беларуси подорожали дрова для тех, кто заготавливает их сам. Как увеличилась стоимость
Источник материала: Tut.by
Правительство с 1 января увеличило таксовую стоимость деловой без коры и дровяной древесины основных лесных пород, которая отпускается на корню. Новые таксы
В Беларуси есть несколько способов запастись дровами для отопления: купить в Гортопе, у частника, в лесхозе или заготовить их самостоятельно в лесу. Постановление напрямую предусматривает подорожание для тех, кто добывает дрова самостоятельно.
Напомним, законодательство позволяет заготавливать дрова физлицам самостоятельно. Для этого в лесничествах намечены участки, где возможен отпуск дров на корню по ордерам. На одного человека могут отпустить до 50 кубометров дровяной древесины на корню. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество с заявлением, лесничий сделает отвод древесины, выпишет ордер — и можно заготавливать.
К примеру, плотный куб дровяной древесины сосны и лиственницы первого разряда подорожал всего на 1 копейку и стоит 13 копеек. Ели, пихты, груши, яблони, акации белой — на столько же, до 12 копеек. Дрова из дуба, ясеня, клена теперь стоят 21 копейку, из березы — 20, она подорожала на 2 копейки. Самые дешевые дрова из осины, ольхи серой, осокоря, тополя и ивы древовидной — 6 копеек за плотный куб.
Можно подсчитать, как увеличатся расходы человека, который сам заготовил 50 кубометров березовых дров. Сейчас за это придется заплатить 10 рублей. В прошлом году на рубль меньше — 9.
В среднем древесина на корню — и деловая, и дровяная, подорожала на 7%.
Таксы на древесину на корню — это отправная точка для формирования цен на всю остальную продукцию лесозаготовки и переработки. То есть заготовленные дрова для населения тоже подорожают. Но не на 1 копейку как древесина на корню, ведь в их стоимость входят и затраты на заготовку, транспортировку и прочие. Цены на дрова по лесхозам могут отличаться, потому что затраты на их производство у всех разные.
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Новые таксы прописаны в постановлении Совета министров № 954 от 31 декабря 2019 года.
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