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В Беларуси подорожали дрова для тех, кто заготавливает их сам. Как увеличилась стоимость

07.01.2020 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство с 1 января увеличило таксовую стоимость деловой без коры и дровяной древесины основных лесных пород, которая отпускается на корню. Новые таксы прописаны в постановлении Совета министров № 954 от 31 декабря 2019 года. Это значит что подорожали дрова для населения.


Фото: Pixabay.com

В Беларуси есть несколько способов запастись дровами для отопления: купить в Гортопе, у частника, в лесхозе или заготовить их самостоятельно в лесу. Постановление напрямую предусматривает подорожание для тех, кто добывает дрова самостоятельно.

Напомним, законодательство позволяет заготавливать дрова физлицам самостоятельно. Для этого в лесничествах намечены участки, где возможен отпуск дров на корню по ордерам. На одного человека могут отпустить до 50 кубометров дровяной древесины на корню. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество с заявлением, лесничий сделает отвод древесины, выпишет ордер — и можно заготавливать.

К примеру, плотный куб дровяной древесины сосны и лиственницы первого разряда подорожал всего на 1 копейку и стоит 13 копеек. Ели, пихты, груши, яблони, акации белой — на столько же, до 12 копеек. Дрова из дуба, ясеня, клена теперь стоят 21 копейку, из березы — 20, она подорожала на 2 копейки. Самые дешевые дрова из осины, ольхи серой, осокоря, тополя и ивы древовидной — 6 копеек за плотный куб.

Можно подсчитать, как увеличатся расходы человека, который сам заготовил 50 кубометров березовых дров. Сейчас за это придется заплатить 10 рублей. В прошлом году на рубль меньше — 9.

В среднем древесина на корню — и деловая, и дровяная, подорожала на 7%.

Таксы на древесину на корню — это отправная точка для формирования цен на всю остальную продукцию лесозаготовки и переработки. То есть заготовленные дрова для населения тоже подорожают. Но не на 1 копейку как древесина на корню, ведь в их стоимость входят и затраты на заготовку, транспортировку и прочие. Цены на дрова по лесхозам могут отличаться, потому что затраты на их производство у всех разные.

Древесина на корню — это те деревья или участки леса, которые отведены в рубку и их нужно заготовить.

Деловой древесиной называют части ствола дерева определенных размеров и качества, которые сами по себе могут быть готовым продуктом либо полуфабрикатом для дальнейшей переработке. А дровяная древесина, то есть дрова — это круглый или колотый лес, который из-за низкого качества и свойств может использоваться только как топливо.

Такса — это плата, которую устанавливает государство за использование различных видов лесных ресурсов. Это сумма — возмещение затрат на выращивание, охрану и защиту этих самых ресурсов. Стоимость древесины, которая отпускается на корню, зависит от расстояния от центра квартала, где она будет вырубаться, до ближайшей железнодорожной станции или склада, где возможна ее погрузка на транспорт. Чем больше расстояние, тем выше разряд и соответственно дешевле древесина. Их всего 5. Разряды устанавливаются для крупной, средней, мелкой деловой древесины, дровяной и ликвида из кроны, проще говоря, веток. Также цены зависят от породы древесины. Таксы пересматриваются правительством каждый год.

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Новые таксы прописаны в постановлении Совета министров № 954 от 31 декабря 2019 года.
 
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