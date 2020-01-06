|
Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» решается судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команды Президента Беларуси и сборная России.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Команда Президента Беларуси 12 раз становилась победителем турнира. Российские хоккеисты 1 место занимали трижды. В 2019 году белорусы обыграли россиян в финале со счетом 8:5.
Хотелось бы, конечно, чтобы победила Беларусь. Мы будем очень сильно болеть за нашу родину.
Играю сам, играют мои дети. За хоккей болеем, за нашу страну. Думаю, что победит сильнейший.
На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу белорусов.
Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)