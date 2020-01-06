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Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

07.01.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» решается судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команды Президента Беларуси и сборная России.

За происходящим следит корреспондент Екатерина Жилянина.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Екатерина Жилянина, корреспондент:
За кубок победителя сражаются команды Президента Беларуси и сборная России. Соперники не первый раз скрестили клюшки в финале. Это два фаворита.

Команда Президента Беларуси 12 раз становилась победителем турнира. Российские хоккеисты 1 место занимали трижды. В 2019 году белорусы обыграли россиян в финале со счетом 8:5.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Хотелось бы, конечно, чтобы победила Беларусь. Мы будем очень сильно болеть за нашу родину.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Играю сам, играют мои дети. За хоккей болеем, за нашу страну. Думаю, что победит сильнейший.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу белорусов.

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Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Будем болеть за Беларусь. Подобраны все профессионалы. Эмоции на трибунах! Играть против таких мастеров, как Миша Грабовский, Олег Антоненко – дорогого стоит.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России

Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
Мы будем болеть за белорусов. Очень хорошая команда, крепкая.

Подробнее финального матча – в видеоматериале.

Люди в материале: Екатерина Жилянина, Максим Захаров, Илья Бусилко
 
 
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Новости Беларуси. Рождественский турнир среди любителей хоккея на приз Президента вышел на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду...
 
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