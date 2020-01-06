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Показатель полезности хоккеистов «Динамо» Принса и Спунера достиг «-20». Они - худшие в КХЛ

07.01.2020 20:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Показатель полезности хоккеистов минского «Динамо» Шейна Принса и Райана Спунера достиг отметки «-20». Это не только худший показатель в клубе, но и во всей Континентальной хоккейной лиге.


Шейн Принс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что в 8 первых матчах за «Динамо» у Принса был показатель полезности «+7», а в следующем 31 — «-27».

По ходу сезона серьезно ухудшалась и результативность американца. За 9 первых матчей он набрал 11 (4+7) очков, за следующие 30 — 8 (3+5).

Шейн Принс заключил с минским «Динамо» двухлетний контракт при условии, что с 2021 года он будет выступать за сборную Беларуси по хоккею. Американец сильно начал, но затем начал резко сдавать. Не помогло даже выставление на драфт отказов и заявления Крэйга Вудкрофта, что Принс обязан гордиться белорусским гражданством.

Статистика Шейна в первых 9 матчах — 11 (4+7) очков при показателе полезности «+7».

В следующих 30 — 8 (3+5) очков при показателе «-27».

Сегодня Принс допустил грубейшую ошибку, которая привела к четвертому голу «Куньлуня».

Что касается канадца Райана Спунера, то он пришел в минское «Динамо» по ходу сезона и умудрился набрать показатель полезности «-20» всего за 26 матчей.

Спунер и Принс уверенно занимают последние места в КХЛ по показателю полезности. Ближайший игрок в этом рейтинге — форвард «Амура» Игорь Руденков с «-17».

 
 
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Показатель полезности хоккеистов минского «Динамо» Шейна Принса и Райана Спунера достиг отметки «-20». Это не только худший показатель в клубе, но и во всей...
 
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