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Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

07.01.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 января 2020 года в Бресте на пл. Ленина состоялись мероприятия в рамках празднования Рождества по старому, Юлианскому календарю. Сморите лучшие кадры с мероприятия.

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

Праздничное Колядное гуляние провели весело и задорно.

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

Справка:

Коля́дки (коледовкиколядные песни) — календарные обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам. Христианская церковь очень сильно боролась с подобными остатками язычества как путём прямых запрещений, так и конкуренцией, то есть организацией своих торжеств и церемоний или вкладыванием христианского смысла в истолкование традиционных народных обрядов. В VI в., при императоре Юстиниане, празднование январских календ было перенесено церковью на весь святочный цикл от Рождества 25 декабря по Крещение 6 января.

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

Напомним, Рождество по так называемому "новому стилю", Григорианскому календарю, по которому давно живёт большинство стран, включая Беларусь, празднуется 25 декабря.

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

Юлианский и Григорианский календари продолжили существовать вместе, но в большинстве стран мира используют именно Григорианский календарь, а Юлианский остается для расчета христианских праздников Русской православной церковью.

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года

С Рождеством!

 
Теги: Брест
 
 
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  7 января 2020 года в Бресте на пл. Ленина состоялись мероприятия в рамках празднования Рождества по старому, Юлианскому календарю. Сморите лучшие кадры с...
 
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