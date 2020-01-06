Источник материала: Виртуальный Брест

7 января 2020 года в Бресте на пл. Ленина состоялись мероприятия в рамках празднования Рождества по старому, Юлианскому календарю. Сморите лучшие кадры с мероприятия.





Праздничное Колядное гуляние провели весело и задорно.





Справка:

Коля́дки (коледовки, колядные песни) — календарные обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам. Христианская церковь очень сильно боролась с подобными остатками язычества как путём прямых запрещений, так и конкуренцией, то есть организацией своих торжеств и церемоний или вкладыванием христианского смысла в истолкование традиционных народных обрядов. В VI в., при императоре Юстиниане, празднование январских календ было перенесено церковью на весь святочный цикл от Рождества 25 декабря по Крещение 6 января.





Напомним, Рождество по так называемому "новому стилю", Григорианскому календарю, по которому давно живёт большинство стран, включая Беларусь, празднуется 25 декабря.





Юлианский и Григорианский календари продолжили существовать вместе, но в большинстве стран мира используют именно Григорианский календарь, а Юлианский остается для расчета христианских праздников Русской православной церковью.













С Рождеством!