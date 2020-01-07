ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Есть ли жизнь на Марсе». Откуда Минск может взять альтернативную нефть и за сколько?

08.01.2020 00:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

«Есть ли жизнь на Марсе». Откуда Минск может взять альтернативную нефть и за сколько?Минск может взять альтернативную нефть и за сколько?">

rbc.ru

В трех странах на протяжении последних десяти лет Минск пытался найти альтернативные источники нефти. Во всех случаях, их нефть оказывалась дороже российского сырья и, следовательно, менее выгодной для производства конкурентоспособного топлива.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, которые изучил «Ежедневник», Россия монопольно поставляла нефть в Беларусь в течение января-октября текущего года, в 2018-м и в 2013-2015 годах.

Самую серьезную попытку избавиться от нефтяного давления соседки  Минск предпринял в 2010-2011 годах. В них с помощью поставок из Венесуэлы и Азербайджана долю России удалось снизить до 86-86%. Но, как видно из данных по средней цене альтернативной нефти, экономическая целесообразность замены выглядела сомнительной.

Цена партий казахстанской нефти, которую Беларусь завозила в 2016-2017 годах, тоже была выше российского сырья.  Поэтому вопрос «Откуда  Минск может взять альтернативную нефть и сколько она будет стоить?» остается открыт.

Поставщики нефти в Беларусь в 2010-2019 гг.

Год

Россия

Азербайджан

Венесуэла

Казахстан

Январь-октябрь 2019

14,7 млн тонн на 5,3 млрд. долларов,

средняя цена -364 доллара за тонну

2018

18,2 млн тонн на 6,8 млрд. долларов,

средняя цена -374 доллара за тонну

2017

18,1 млн тонн на 5,3 млрд. долларов,

средняя цена -294 доллара за тонну

64,3 тыс. тонн на 21,1 млн. долларов,

средняя цена -328 доллара за тонну

2016

18,1 млн тонн на 4,0 млрд. долларов,

средняя цена -219 доллара за тонну

44 тыс. тонн на 12,6 млн. долларов,

средняя цена -285 доллара за тонну

2015

22,9 млн тонн на 5,7 млрд. долларов,

средняя цена -247 доллара за тонну

2014

22,5 млн тонн на 7,6 млрд. долларов,

средняя цена -339 доллара за тонну

2013

21,3 млн тонн на 8,4 млрд. долларов,

средняя цена -395 доллара за тонну

2012

21,4 млн тонн на 8,4 млрд. долларов

330 тыс.  тонн на 321, 5 млн.  долларов

2011

18,1 млн тонн на 7,4 млрд. долларов,

средняя цена -410 доллара за тонну

974 тыс.  тонн на 816,5 млн. долларов,

средняя цена -838 доллара за тонну

1,3 млн.  тонн на 1,1 млрд. долларов,

средняя цена -857 доллара за тонну

2010

13,0 млн тонн на 5,6 млрд. долларов,

средняя цена -434 доллара за тонну

1,8 млн тонн на 1,5 млрд. долларов,

средняя цена -647 доллара за тонну

Данные: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трех странах на протяжении последних десяти лет Минск пытался найти альтернативные источники нефти. Во всех случаях, их нефть оказывалась дороже российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Показываем, как в Бресте веселились на Рождество по "старому стилю" 7 января 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика