Перестаньте искать идеал. 7 признаков нормальных отношений, которые не нужно разрывать

Источник материала: Tut.by

Воспитанные на сказках о прекрасных принцах, мы всю жизнь ищем идеал. Но зачастую наши представления о том, как надо, рассыпаются при встрече с действительностью. Можно ли этого избежать? Да легко. Просто нужно понимать, что идеал недостижим, а в реальной жизни достаточно того, что отношения просто нормальные.





У каждого есть свое личное пространство

Мужчины часто говорят о том, что в отношениях им требуется хотя бы немного личного пространства, тогда как женщины пытаются завладеть их временем и мыслями всецело.

Но в норме личное пространство необходимо всем — чтобы атмосфера не казалась удушающей, а отношения не подавляли. Если два человека объединились в пару, это вовсе не значит, что теперь они должны быть неразлучны 24 часа в сутки и жить по принципу «мы такие с ним друзья, куда он, туда и я».

Хорошо, когда у каждого есть возможность иногда побыть в одиночестве, встретиться со старыми друзьями, выпить с коллегами по бокалу вина, сходить в кино одному. Есть пары, которые могут и отпуск провести по отдельности — и для них это будет вполне себе способ в разлуке еще больше укрепить отношения.

В паре есть взаимное доверие

Все перечисленное выше нормально работает только лишь в атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания, без которых также немыслимы здоровые отношения.





Аксиому «ревнует — значит любит» сегодня можно отнести к устаревшим, потому что в основе ревности лежит именно отсутствие доверия, подозрительность и замашки собственника. Если вы не проверяете карманы мужских брюк перед тем, как закинуть их в стиральную машину, прикрывая доверием страх найти там что-нибудь компрометирующее, а ваш партнер, пока вы спите, мониторит ваши соцсети, значит что-то пошло не так.

Взгляды на жизнь в целом совпадают

То, что противоположности сходятся, только звучит красиво, а на практике люди, живущие в паре, должны хотеть от жизни примерно того же. По большей части это касается общемировых тем из серии вашего отношения к Трампу и ответа на вопрос «чей Крым?», а также глобальных личных планов: например, когда рожать детей и как именно их воспитывать. Если один считает вакцинацию злом и верит в гомеопатию, а второй придерживается принципов доказательной медицины — согласия не будет.

Однако если один из вас любитель походов с палатками, кострами и комарами, а второй ни за что не уснет, предварительно не приняв горячую ванну, то это не катастрофа, потому что идеального совпадения все равно не достичь, и разные интересы вполне допустимы.

Каждый вносит в отношения примерно равный вклад

— Один любит, а второй позволяет себя любить, — говорили в одном небезызвестном фильме, подразумевая, что в норме так и надо. И часто так оно и бывает: один жертвует всем, а второй вытирает о партнера ноги. Многие годы принято было считать, что работа над отношениями — это дело исключительно женское, что именно она отвечает за «погоду в доме», все сглаживает, подстраивается, ищет компромиссы, а если семья и развалилась, то не смогла ее сохранить именно женщина, которая и была за все в ответе. Но в эпоху равноправия правила изменились.





Утверждать, что отношения — это тяжелая ежедневная работа с обеих сторон, может быть и перебор (хорошо, когда все идет гладко само по себе), но если трудится только один, то это еще менее нормально.

Оба умеют разговаривать

«Сама придумала, сама обиделась» — еще один из очень распространенных сценариев отношений. Конечно же, замалчивание проблем и вера в то, что партнер давно обязан был научиться читать ваши мысли, — никак не будет способствовать нормальным отношениям.

Один из важнейших принципов здоровых отношений и залога счастливой жизни в целом — это умение коммуницировать и договариваться. Это касается всего — от банального «мне было тревожно от того, что ты задержался без предупреждения и не отвечал на звонки» до обсуждения, планируете ли вы детей, когда и сколько.





Никто не пытается никого изменить

Еще одна распространенная жалоба на партнера вне зависимости от пола — это вечное недовольство им/ею и постоянные попытки переделать человека под себя. Это может касаться как внешнего вида и смены гардероба, но чаще все-таки речь идет о неких личностных характеристиках. Например, заставить человека стать ответственным. Или сделать его покладистым.

Давно известно, что все попытки изменить другого заранее обречены на провал. Гораздо легче просто найти того, кто больше вам подходит — и перестать делать несчастными и себя, и «неподходящего» партнера.

В паре царит атмосфера безопасности

И не только в физическом, но также и эмоциональном плане. В нашем сознании огромный культурный пласт посвящен тому, что жена должна бояться мужа. Существует огромное количество шуточек, анекдотов и историй о том, как женщина поцарапала машину и теперь муж ее убьет, как она боится признаться в том, что потратила денег больше, чем планировалось, что покупку очередного платья вообще лучше скрыть от греха подальше. Если в отношениях присутствует страх — хуже ничего не придумаешь. Нормой здесь и не пахнет.