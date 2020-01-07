Замглавы МИД Польши назвал слабыми сигналы Беларуси Западу

Яблонский считает, что президент Беларуси ведет политическую игру, целью которой является сохранение власти.





«Сигналы, посылаемые Беларусью на Запад все еще относительно слабы», — сказал замминистра.









По его мнению, Александр Лукашенко демонстрирует, что не готов отдаться страну под «диктат Москвы», при этом он не готов к изменениям, которые бы по-настоящему приблизили Беларусь к Западу.