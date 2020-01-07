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Замглавы МИД Польши назвал слабыми сигналы Беларуси Западу
Источник материала: Партизан
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью
Яблонский считает, что президент Беларуси ведет политическую игру, целью которой является сохранение власти.
«Сигналы, посылаемые Беларусью на Запад все еще относительно слабы», — сказал замминистра.
По его мнению, Александр Лукашенко демонстрирует, что не готов отдаться страну под «диктат Москвы», при этом он не готов к изменениям, которые бы по-настоящему приблизили Беларусь к Западу.
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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Польскому радио заявил, что Польша готова приблизить Беларусь к Западу, но это не может...
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