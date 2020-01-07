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КХЛ: «Динамо» проиграло «Куньлуню»

08.01.2020 08:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» проиграло «Куньлуню»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

У «зубров» на 32-й минуте отличился Артём Демков. За «Куньлунь» забросили Лукас Локхарт (27-я), Брендан Ин (28-я, 50-я), Хантар Шинкарук (55-я) и Тайлер Вон (56-я).

— Первый период начали хорошо, вышли «голодными» и заряженными на игру. Стартовая двадцатиминутка прошла на должном уровне. Во втором периоде хотели сыграть уверенно, реализовать свои возможности и дать сопернику бой. К сожалению, вышли сонными, дали оппоненту шанс на победу, которым он воспользовался, — прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крейг Вудкрофт.

Это второе подряд поражение минчан в КХЛ. 5 января со счётом 1:4 команда уступила СКА. В турнирной таблице лиги «зубры» занимают последнее место. 

КХЛ: «Динамо» проиграло «Куньлуню»
КХЛ: «Динамо» в домашнем матче уступило СКА
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Теги: Минск
 
 
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В выездной встрече минчане забросили одну шайбу, пропустили — пять.
 
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