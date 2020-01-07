КХЛ: «Динамо» проиграло «Куньлуню»

Источник материала: Аргументы и факты

У «зубров» на 32-й минуте отличился Артём Демков. За «Куньлунь» забросили Лукас Локхарт (27-я), Брендан Ин (28-я, 50-я), Хантар Шинкарук (55-я) и Тайлер Вон (56-я).

— Первый период начали хорошо, вышли «голодными» и заряженными на игру. Стартовая двадцатиминутка прошла на должном уровне. Во втором периоде хотели сыграть уверенно, реализовать свои возможности и дать сопернику бой. К сожалению, вышли сонными, дали оппоненту шанс на победу, которым он воспользовался, — прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крейг Вудкрофт.