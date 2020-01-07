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Совершенно секретно: Toyota намерена построить "город будущего"
Источник материала: Партизан
Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий, а обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.
Строительство города Woven City начнется в 2021 году / The Verge
Японская компания планирует построить у подножия горы Фудзи "город будущего" - с роботами и беспилотными авто.
Об этом сообщает
В «городе будущего» весь транспорт будет беспилотным, а дома - «умными», с роботизированными системами и искусственным интеллектом для отслеживания здоровья и состояния жильцов. Площадь Woven City составит порядка 175 акров (около 70 гектаров), а число жителей - около 2000, включая сотрудников Toyota и их семьи.
Отмечается, что обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.
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Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий, а обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о...
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