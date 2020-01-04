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Топ-10 семейных авто до $10 тысяч

08.01.2020 08:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Чаще всего «семейной» называют машину, где свободно помещается 4-5 пассажиров и некоторое количество вещей. Особенно семейными считаются минивэны и 7-местные автомобили. Не попадают в категорию семейных: авто без задних дверей (это неудобно), кабриолеты (детей же продует!) и очень дорогие машины (обычная семья постоянно что-то откладывает про запас: на жилье, на обстановку, на учебу детям и т.д.).

Выясним, что из этого можно купить на отечественном рынке не дороже от $10 тыс., с просторным салоном (чтоб и на дачу, и вещи перевезти), с двигателем до 2 литров (ради экономии на топливе). Рейтинг составлять не беремся, просто покажем подходящие авто и их цены.

Opel Meriva I (рестайлинг), 2009 год, $5 248

Вот типичный пример сравнительно доступного минивэна, проверенного десятилетним использованием. Двигатель бензиновый, объем – 1,6 л., механика. Цена, для своего года, сравнительно невысокая.

Renault Scenic II, 2009 года, $5 700

Один из самых распространенных минивэнов в Республике. Что обещает (но не гарантирует) меньше проблем в ремонте и дешевые детали с разборок. Дизель, объем – 1,5 л., механика. Продавец пишет про отличное техническое состояние, кондиционер, обогрев зеркал и стандартный набор других опций. Цена на уровне рынка.

Renault Scenic III, 2015 года, $9 990.

Дизель, механика, объем двигателя – 1 461 см3, Следующее поколение предыдущей модели. Шире функционал, есть парктроники, круиз-контроль, навигация, камера заднего вида, датчик дождя и т.д. Пробег – 181 тыс. км. Продавец обещает отличное состояние и просит за него почти $10 тыс.

Renault Grand Scenic III (2-й рестайлинг), 2014 года, $9 700

Самый «семейный» из уже описанных вариантов, потому что имеет 7 мест и просторный салон. На год старше предыдущего Сценика и на 290 долл. дешевле. Дизель, автомат, объем – 1 461 см3, расход в смешанном цикле – 6,2 литра на 100 км (по заявлению продавца). Круиз-контроль, старт-стоп и прочие современные опции.

Volkswagen Touran II, 2014 года, $9 112

Автомат, газ/бензин, объем – 1,4 л., пробег – 190 тыс. км. Как и положено в нестарой машине, есть парктроники, датчики дождя, круиз-контроль, климат-контроль и прочие дополнительные возможности. Газ обещает экономию в дальних поездках. Цена адекватная, для этого года и комплектации.

Renault Dokker Prestige, 2015 год, $9 990

Хороший вариант для перевозки мебели, хозяйства и небольшого бизнеса. Продавец сулит экономный дизель в сочетании с механической коробкой – 4 и 5 литров, по трассе и городу, соответственно, а также: кондиционер, парктроники, старт-стоп и пр. Пишет, что все исправно и повода для торга нет.

Renault Kangoo II (рестайлинг) 1.5 maxi, 2015 года, $8 600

Автомобиль из той же категории, того же года. Тоже дизель, механика, объем – 1,5 л. В объявлении меньше текста, достоинства не расписаны, недостатки не упомянуты, но дешевле предыдущего варианта. Предложение типичное: приезжай, смотри, нравится – бери.

Skoda Octavia III, 2015 года, $9 900

Тоже 2015 год, но не полугрузовой фургон, а классический универсал. Годится для города, можно «потолкаться» в потоке, но возить картошку/капусту тоже удобно. Со сложенными сиденьями войдет некрупная мебель. Бензин, объем – 1,6 л., обещан расход 5,5-6 литров.

Hyundai Solaris II, 2017 года, $9 300

Механика, бензин, 1,4 л., Этот вариант уступает предыдущим по вместительности, но имеет свои достоинства для городской семьи:

  • надежный (уважаемый московскими таксистами) автомобиль;
  • кондиционер и неплохая комплектация;
  • идеальное состояние (со слов продавца, конечно);
  • 9 300 долл. за 2017 год с пробегом 41 тыс. км.

Для мелкого бизнеса и сельского хозяйства может не хватить, но для города отличный вариант.

Citroen C5 II Exclusive, 2009 года, $7 700

Дизель, объем 1,6 л., пробег 161 тыс. км. Машина старше предыдущих, но выше по классу и комплектации. Здесь уже: климат-контроль, обогрев зеркал и сидений, круиз-контроль, весь набор систем безопасности, легкосплавные диски и пр.


Резюме

Такие и похожие модели едут в пятницу из города, в воскресенье обратно. Такие машины стоят днем у предприятий, а ночью во всех «спальниках».

Зато в этой категории обычно адекватные цены, потому что модели, в основном, распространенные и востребованные, машины не новые, но и не автохлам.

Текст: Игорь Смирнов
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Для современной семьи важность машины идет сразу за собственным жильем. Даже те молодые семьи, что живут с родителями, стараются обеспечить себе хотя бы свободу...
 
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