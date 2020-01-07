В Пинске прошла 17-я сессия городского Совета депутатов

Источник материала: Пинский Вестник

В центре внимания - детское здоровье

Понятно, что детскому здоровью уделяется самое пристальное внимание, его сохранение - одно из приоритетных направлений государственной политики, ведь от этого напрямую зависит здоровье нации. А здоровая нация - признак сильного государства.

Не случайно вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию медицинского обслуживания детского населения Пинска был вынесен на повестку дня 17-й сессии городского Совета депутатов, в работе которой приняли участие председатель горисполкома Иван Ребковец, парламентарии Ирина Сачковская и Александр Омельянюк, председатель Пинского межрайонного комитета государственного контроля Виктор Гордич.



Для начала немного общих сведений. Как сообщил главный врач УЗ «Пинская детская больница», кандидат медицинских наук Николай Телятицкий, городская педиатрическая служба оказывает амбулаторную и стационарную педиатрическую медицинскую помощь 38662 ребятам - жителям Пинска и Пинского района.



В детской поликлинике первичная амбулаторная медицинская помощь оказывается маленьким и юным пинчанам и жителям пяти приписных участков Пинского района, специализированная и консультативная педиатрическая помощь - всему детскому населению города и района.



Прием врачами ведется по талонной системе, согласно указанному номеру. Предварительно записаться можно оnline (на сайте Пинской центральной поликлиники: рср.bу); через регистратуру - с 7.00 до 20.00; по телефону (предварительная запись в течение двух месяцев до приема, запись в день приема); при личной явке пациента в поликлинику.



При наличии экстренных показателей прием врачами-специалистами осуществляется без очереди.



Еженедельно заведующими педиатрическими отделениями, заместителем заведующего филиалом осуществляется контроль листов ожидания на диагностические исследования, своевременно регулируется выдача талонов на различные виды исследований. Так вот, если на лабораторные исследования, фиброгастроскопию, рентгенографию, оптическую топографию очереди нет, то, чтобы попасть на ультразвуковое исследование, ждать придется порядка трех недель, а, к примеру, на холтеровское мониторирование - 3-4 месяца. Речь не идет об экстренных случаях, когда любые исследования проводятся вне очереди.



Подробно Николай Иванович рассказал о достижениях педиатрической службы Пинского региона за последние десять лет. И говорить было о чем. Остановлюсь лишь на некоторых.



Это и укомплектованность стационарного звена врачами, средними медицинскими работниками и прочим персоналом - из года в год она сохраняется на высоком уровне 97-100%, из них 87-92% - высокой квалификации. И масштабное медицинское перевооружение детской больницы.



Огромными достижениями можно считать снижение до минимума показателя летальности в стационаре, а также значительное снижение показателя младенческой и детской смертности по г.Пинску и Пинскому району.



С 2013 года начался процесс информатизации педиатрической службы детских поликлиники и больницы, созданы электронная история развития ребенка и медицинская карта стационарного пациента.



В специализированном доме ребенка созданы 1 января минувшего года Центр раннего вмешательства, который с успехом набирает обороты в работе, 1 ноября - две паллиативные палаты.



Темой отдельного разговора стали проблемы.



Так, кадрами педиатрическая служба в целом обеспечена, однако в амбулаторно-поликлиническом звене имеется кадровый дефицит врачей-педиатров участковых, врачей-детских хирургов, травматолога. Требуются переоснащение медицинской техникой стационара и поликлиники, замена детского реанимобиля, дооснащение оргтехникой, проведение капитальных ремонтов здания и сетей детских больницы и поликлиники, здания пищеблока. Остро стоит проблема замены оконных блоков в детской поликлинике, расположенной по адресу: улица Ильина, 6.



После рассмотрения и обсуждения данного вопроса депутатами было принято решение.

Так, один из его пунктов - в 2020 году при формировании заявки в главное управление по здравоохранению облисполкома на распределение врачей предусмотреть максимальное обеспечение кадрового дефицита педиатрической службы, а при формировании бюджета на 2020-й запланировать средства для закупки медицинского оборудования и проведения текущих ремонтов зданий детских поликлиники и больницы.



Что касается закупки детского реанимобиля, замены оконных блоков и лифтов в здании детской поликлиники по улице Ильина, а также открытия педиатрического отделения на базе лечебно-диагностического корпуса «Западный», финансовому управлению горисполкома поручено рассмотреть возможность дополнительного финансирования на эти нужды.

… и темпы развития города

На сессии также были проанализированы результаты социально-экономического развития Пинска в 2019 году и прогнозы на 2020-й. По данным вопросам выступил первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.



Городскому исполнительному комитету рекомендовано в январе 2020-го рассмотреть итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2019-й и утвердить План развития Пинска на 2020-й, совместно с городским Советом депутатов принимать действенные меры по обеспечению прибыльной работы государственных предприятий за счет улучшения качества управления ими, дополнительной загрузки производственных мощностей, снижения себестоимости выпускаемой продукции; наращиванию и диверсификации экспортных поставок, в том числе в страны «дальней дуги» и Китай, расширению географии поставок в регионы Российской Федерации, рациональному импортозамещению и так далее.



Народные избранники рассмотрели и некоторые другие вопросы.



Наталья КИРКОВЕЦ