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Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы воюем за них»

08.01.2020 09:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал интересную деталь о подготовке его подопечных к Рождественскому турниру.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», — сказал он.

Отметим, что команда президента Беларуси 7 января выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира. В финале они одолели сборную России со счетом 4:1, а до этого разгромили команды ИИХФ, США и ОАЭ.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси рассказал о том, как его подопечные готовились к Рождественскому турниру.
 
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