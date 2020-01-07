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Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы воюем за них»
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков в эфире
«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», — сказал он.
Отметим, что команда президента Беларуси 7 января
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