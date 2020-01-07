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Маленькая батарейка для большой пользы: новая инициатива экодвижения «Цель 99»

08.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


3 января 2020 года в рамках экодвижения «Цель 99» стартовал социальный проект «Такси на батарейках». Проект помогает формировать полезные экопривычки и утилизировать батарейки правильно. Организаторы экоинициативы — Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и служба такси «Пятница» при поддержке переработчика электронных отходов и отработанных батареек предприятия «БелВТИ». До конца января минчане смогут обменивать использованные батарейки на бесплатные километры в такси «Пятница».

Присоединиться к экоинициативе очень просто. Для этого нужно заказать такси по мобильному приложению «Пятница», активировав в разделе «Опции поездки» пункт «За батарейку!». Обменять батарейки на километры можно прямо в салоне автомобиля: 1 батарейка = 1 бесплатный километр.

В 2020 экомышление и экоответственность уже не мода, а необходимость. Глобальная экономика влечет за собой и глобальные проблемы, в том числе экологические. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич отмечает, что вместе с усложнением производственной сферы, усложняется и состав бытовых отходов. Они становятся более токсичными и вызывают серьезные экологические последствия. Чтобы обезопасить себя от экологических проблем в глобальном мире, мыслить тоже нужно глобально. Расчистить кусочек пространства вокруг себя и создать идеальный микроклимат не получится: банальный круговорот веществ в природе затронет каждого.

Отработанные элементы питания относятся к особо опасным бытовым отходам. Несмотря на то, что батарейки занимают меньше 0,25 % объема бытовых отходов, именно они являются источником 50 % всех токсичных металлов, содержащихся в мусоре, который мы производим. Каждая батарейка, выброшенная на общую свалку, обязательно вернется: в виде паров ртути или вместе с продуктами питания, «обогащенными» свинцом или кадмием.

Чтобы батарейки приносили только пользу, необходимо выбрасывать их в специальные контейнеры для сбора отработанных элементов питания. Такие контейнеры в Беларуси размещены, как правило, в крупных торговых точках, административных зданиях, учреждениях образования, салонах сотовой связи, автозаправочных станциях. Условия для безопасной утилизации батареек есть. Не хватает главным образом желания и терпения, чтобы экологичное поведение вошло в привычку.

Идея «Такси на батарейках» не в том, чтобы за время проекта собрать как можно больше батареек или проехать как можно больше бесплатных километров. Важно, чтобы каждый задумался о проблеме раздельного сбора отходов и ощутил свою ответственность за то, что происходит вокруг. Проект «Такси на батарейках» позволяет стать частью большой экокоманды и поверить, что в борьбе за безопасное жизненное пространство важен каждый.

«Жить одним днем уже не рабочая стратегия. «Такси на батарейках» — это не только приятная выгода, но и вклад в наше общее завтра!» — комментирует директор службы такси «Пятница» Олег Олихвер.

Подробную информацию о проекте можно посмотреть на сайте http://taksinabatareykah.by/ 

https://www.belta.by/

 
 
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3 января 2020 года в рамках экодвижения «Цель 99» стартовал социальный проект «Такси на батарейках». Проект помогает формировать полезные экопривычки и...
 
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