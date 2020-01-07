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Беларусь осторожно поддержала США в их конфликте с Ираном

08.01.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напряженность между США и Ираном после убийства генерала Касэма Сулеймани вызвало совершенно разную реакцию Беларуси и России.

Напряженность между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани вызвало абсолютно разную реакцию Беларуси и России. В то время как российские СМИ всячески осуждают действия США и воспевают убитого иранского генерала, в Белоруссии напротив - демонстрируют поддержку Соединенных Штатов и высказываются о недопустимости атак на дипломатические ведомства. А недавно состоявшийся телефонный разговор главы МИД Белоруссии Владимира Макея с госсекретарем США Майком Помпэо говорит о существенном потеплении белорусско-американских отношений. Об этом написал в колонке белорусского сегмента издания "Радио свобода" журналист и политолог из Белоруссии Валерий Карбалевич.

Россия поддерживает Иран, но Беларусь занимает другую позицию. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Пампэо свидетельствует о дипломатической поддержке, которую Беларусь выражает Соединенным Штатам в их конфликте с Ираном.

Времена, когда Беларусь дружила с Ираном и остро конфликтовала с США, прошли. США сейчас активно поддерживают независимость Беларуси, и официальный Минск это ценит. 

Россия в американо-иранском конфликте фактически поддерживает Тегеран. РФ вместе с Китаем заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, которая состоялась 31 декабря. Министерство обороны России всячески расхваливает убитого Касема Сулеймани, а российские государственные СМИ осуждают США. И это понятно, так как во время войны в Сирии РФ и Иран были союзниками. А в США Москва видит непримиримого врага. 

Беларусь реагирует иначе. Белорусские государственные СМИ стараются сохранять нейтралитет в конфликте Вашингтону и Ирану. И на этом фоне выделяется телефонный разговор министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Помпео 6 января. С сайта МИД Беларуси непонятно, кто кому позвонил. Но сам факт разговора министра с лицом, ответственным за внешнюю политику США в момент острого конфликта Соединенных Штатов с Ираном, довольно показателен. Макей мог бы ради равновесия позвонить в Тегеран. Но нет. 

Второй момент  По информации МИД Беларуси, "с белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом в взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом". То есть, белорусское послание в Вашингтон такое: "мы вас ждем". 

И самое главное В ходе телефонного разговора Владимир Макей "выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств". 


Напомним, что ракетный удар США, в результате которого был убит Касем Сулейманов, стал ответом на атаки на американское посольство в Ираке. И Макей, осуждая "любые действия" против "дипломатических представительств", фактически солидаризируется с позицией Вашингтона. В этом шаге проявилось принципиальное отличие от позиции России, которая в ООН отказалась осудить атаку на американское посольство в Ираке. 

Нынешняя позиция официального Минска показывает, как сильно поменялась внешняя политика Беларуси. В 1990-2000-е годы белорусское руководство проводило жесткий антиамериканский курс. Лукашенко тогда бежал впереди паровоза и постоянно осуждал Россию за лояльность к Западу и США. 

И наоборот, с Ираном тогда дружили. Появился даже некий антиамериканский союз стран-изгоев: Беларусь, Иран, Венесуэла, Куба и др. Тогда Беларусь даже пыталась разрабатывать нефтяные месторождения в Иране, но безуспешно. 

Однако времена меняются. Беларусь вышла из международной изоляции, начался процесс нормализации отношений с Западом. В случае чего, Иран вряд ли станет защищать независимость Беларуси. А вот США всячески подчеркивают поддержку белорусского суверенитета. Об этом говорили во время прошлогодних визитов в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и заместителя госсекретаря Дэвида Гэйла.   Запланированный визит Помпео в Минск, по словам пресс-релиза Государственного департамента Соединенных Штатов, должен "подчеркнуть приверженность США к суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси". 

Комментируя состоявшийся телефонный разговор, пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Артагус заявила: "Госсекретарь высоко оценил поддержку Беларуси в осуждении нападения на посольство США в Багдаде. Секретарь Помпео подтвердил сильную приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Беларуси". Для Беларуси как раз сейчас, во время острого кризиса в отношениях с Россией, такая позиция США очень важна. В этом смысле жест официального Минска полностью логичный и прагматичный.
 
Теги: Минск
 
 
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Напряженность между США и Ираном после убийства генерала Касэма Сулеймани вызвало совершенно разную реакцию Беларуси и России.
 
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