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Литовцы рассказали, сколько белорусов в 2019 году рвануло к ним на работу

08.01.2020 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2019 году — с января по ноябрь — Служба занятости Литвы выдала 8,4 тыс. разрешений на работу иностранцев. Это в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2018 года, cсообщает delfi.lt.

Более половины иностранцев приезжают из Украины, а каждый пятый — 21% — из Беларуси. То есть из нашей страны в Литве за 11 месяцев прошлого года трудоустроилось около 1,8 тысячи человек.

По данным Службы занятости Литвы, на рост числа трудовых мигрантов повлияло упрощение выдачи разрешений на работу и визовых процедур, а также нехватка рабочей силы в некоторых секторах. «Видя тенденции этого и прошлого года, можно утверждать, что в следующем году (2020) количество иностранцев, работающих в Литве, вероятно, увеличится из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Они заполняют вакансии, если не появляются работники из Литвы или Европейского союза», — указала BNS Служба занятости.


Экономист Линас Чеканавичюс, профессор Вильнюсского университета, говорит, что большинство иностранцев, особенно менее квалифицированных, приезжают за более высокой заработной платой, но страна также может привлекать предпринимателей с Запада. «Большинство приезжают потому, что их заработки в Литве выше, чем в собственной стране. Тем не менее, есть такие, кто приезжает, потому что возможности для бизнеса у нас лучше, такие приезжают и с Запада. Здесь они находят свою нишу, то, чего у нас раньше не было, и предлагают что-то более интересное, другое, то, что есть в их странах, но чего нет у нас», — сказал Чеканавичюс BNS.

Иностранцы, которым Служба занятости выдала документы, в прошлом году приехали из 58 стран, причем 60% из них прибыли из Украины, 21% — из Беларуси, по 3% — из России и Узбекистана, по 2% — из Китая и Грузии. Чаще всего в Литву приезжают повара, строители, плотники, водители международных пассажирских перевозок, автослесари, водители автопогрузчиков и сервис-менеджеры. С 2017 года иностранцам, чья профессия находится в списке востребованных, больше не нужно получать разрешение на работу, поэтому неясно, сколько таких людей трудоустроилось без выдачи документов.
 
 
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В 2019 году — с января по ноябрь — Служба занятости Литвы выдала 8,4 тыс. разрешений на работу иностранцев. Это в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2018 года,...
 
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