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Грузия: в международных аэропортах впервые за 12 лет повысят тарифы за гарантирование авиабезопасности

08.01.2020 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля 2020 года, впервые за последние 12 лет, повысят тарифы за обеспечение авиабезопасности воздушных судов и пассажиров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение ООО "Объединение аэропортов Грузии" (входит в структуру Минэкономразвития страны).

Отмечается, что в Тбилисском международном аэропорту тариф на каждого пассажира, который сейчас составляет 3,7 евро, с 1 февраля увеличивается до 6,2 евро. В международных аэропортах Батуми и Кутаиси тариф увеличивается на 1 доллар и составит 5,5 и 4 долларов соответственно.

Повышение тарифов "Объединение аэропортов Грузии" объясняет необходимостью осуществления более эффективных работ по обеспечению авиационной безопасности.


"Требования в сфере обеспечения авиационной безопасности меняются и ужесточаются с каждым годом.

Для того, чтобы международные аэропорты Грузии отвечали в этом направлении всем существующим международным и национальным регулированиям, необходима более эффективная работа по обеспечению авиационной безопасности, чем в предыдущие годы", - заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что авиационная безопасность связана с большими финансовыми затратами, а нынешние тарифы на услуги авиабезопасности, установленные в декабре 2007 года, с тех пор не пересматривались, не соответствуют существующим реалиям и требуют корректировки.
 
 
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В международных аэропортах Грузии с 1 февраля 2020 года, впервые за последние 12 лет, повысят тарифы за обеспечение авиабезопасности воздушных судов и пассажиров.
 
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