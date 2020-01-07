Грузия: в международных аэропортах впервые за 12 лет повысят тарифы за гарантирование авиабезопасности

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение ООО "Объединение аэропортов Грузии" (входит в структуру Минэкономразвития страны).





Отмечается, что в Тбилисском международном аэропорту тариф на каждого пассажира, который сейчас составляет 3,7 евро, с 1 февраля увеличивается до 6,2 евро. В международных аэропортах Батуми и Кутаиси тариф увеличивается на 1 доллар и составит 5,5 и 4 долларов соответственно.





Повышение тарифов "Объединение аэропортов Грузии" объясняет необходимостью осуществления более эффективных работ по обеспечению авиационной безопасности.









"Требования в сфере обеспечения авиационной безопасности меняются и ужесточаются с каждым годом.





Для того, чтобы международные аэропорты Грузии отвечали в этом направлении всем существующим международным и национальным регулированиям, необходима более эффективная работа по обеспечению авиационной безопасности, чем в предыдущие годы", - заявили в ведомстве.





Подчеркивается, что авиационная безопасность связана с большими финансовыми затратами, а нынешние тарифы на услуги авиабезопасности, установленные в декабре 2007 года, с тех пор не пересматривались, не соответствуют существующим реалиям и требуют корректировки.